Головна Львів На Прикарпатті створили картину з портретами загиблих Героїв ЗСУ

На Прикарпатті створили картину з портретами загиблих Героїв ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 03:52
Оновлено: 03:09
Художник Валерій Дувірак написав картину з портретами загиблих Героїв ЗСУ — її буде виставлено на благодійний аукціон
Прикарпатський художник Валерій Дувірак. Фото: Кадр з відео

Прикарпатський художник Валерій Дувірак написав картину "Козаки пишуть…", на якій замість запорізьких козаків зобразив загиблих Героїв та свого безвісти зниклого сина Максима. Твір, що символізує зв’язок минулого і сучасності, буде виставлено на благодійний аукціон на підтримку ЗСУ.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Фейсбуці.

Читайте також:

Аукціон на підтримку ЗСУ: Міст між епохами

Світлана Онищук представила картину як один із лотів ювілейного, десятого благодійного аукціону.

"Цього разу — це картина "Козаки пишуть…", що символізує міст між подіями минулого і сучасності. Замість легендарних запорозьких козаків художник зобразив Героїв — воїнів із Прикарпаття, які за Україну віддали життя: Марка Вуянка, Романа Корнуту, Тараса Даніша, Святослава Короля та Максима Дувірака — сина митця, який вважається зниклим безвісти", — повідомила голова ОВА.

Благодійний аукціон відбудеться на підтримку 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України.

Зазначається, що кожна мама загиблого воїна, чий портрет зображено на картині, отримала від художника фотокопії роботи та портрета сина. Подружжя Дувіраків, Христина та Валерій, долучаються до благодійних заходів на Прикарпатті вже вп'яте.

Раніше у Вашингтоні відбулася прем’єра документального фільму "Друге дихання", присвяченого історіям чотирьох українських військових з ампутаціями та однієї військової з тяжкими травмами. Попри важкі поранення вони після відновлення підкорили вершину Кіліманджаро. 

А "Фундація Течія" підтримала "Місто Добра" на 7 млн грн. Це центр для сиріт, тяжкохворих дітей та мам у кризі, який попри агресію окупантів РФ святкує другий рік роботи.

ЗСУ благодійність Герой України війна в Україні художник Прикарпаття
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
