Художник Валерий Дувирак написал картину с портретами погибших Героев ВСУ — она будет выставлена на благотворительный аукцион

На Прикарпатье создали картину с портретами погибших Героев ВСУ
Прикарпатский художник Валерий Дувирак написал картину "Казаки пишут...", на которой вместо запорожских казаков изобразил погибших Героев и своего без вести пропавшего сына Максима. Произведение, символизирующее связь прошлого и современности, будет выставлено на благотворительный аукцион в поддержку ВСУ.
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Фейсбуке.
Аукцион в поддержку ВСУ: Мост между эпохами
Светлана Онищук представила картину как один из лотов юбилейного, десятого благотворительного аукциона.
"На этот раз — это картина "Казаки пишут...", символизирующая мост между событиями прошлого и современности. Вместо легендарных запорожских казаков художник изобразил Героев — воинов из Прикарпатья, которые за Украину отдали жизнь: Марка Вуянка, Романа Корнуту, Тараса Даниша, Святослава Короля и Максима Дувирака — сына художника, который считается пропавшим без вести", — сообщила председатель ОВА.
Благотворительный аукцион состоится в поддержку 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и 50 полка имени полковника Семена Высочана Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что каждая мама погибшего воина, чей портрет изображен на картине, получила от художника фотокопии работы и портрета сына. Супруги Дувирак, Кристина и Валерий, приобщаются к благотворительным мероприятиям на Прикарпатье уже в пятый раз.
