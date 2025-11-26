Видео
Главная Львов На Прикарпатье создали картину с портретами погибших Героев ВСУ

На Прикарпатье создали картину с портретами погибших Героев ВСУ

Дата публикации 26 ноября 2025 03:52
обновлено: 03:09
Художник Валерий Дувирак написал картину с портретами погибших Героев ВСУ — она будет выставлена на благотворительный аукцион
Прикарпатский художник Валерий Дувирак. Фото: Кадр из видео

Прикарпатский художник Валерий Дувирак написал картину "Казаки пишут...", на которой вместо запорожских казаков изобразил погибших Героев и своего без вести пропавшего сына Максима. Произведение, символизирующее связь прошлого и современности, будет выставлено на благотворительный аукцион в поддержку ВСУ.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Фейсбуке.

Аукцион в поддержку ВСУ: Мост между эпохами

Светлана Онищук представила картину как один из лотов юбилейного, десятого благотворительного аукциона.

"На этот раз — это картина "Казаки пишут...", символизирующая мост между событиями прошлого и современности. Вместо легендарных запорожских казаков художник изобразил Героев — воинов из Прикарпатья, которые за Украину отдали жизнь: Марка Вуянка, Романа Корнуту, Тараса Даниша, Святослава Короля и Максима Дувирака — сына художника, который считается пропавшим без вести", — сообщила председатель ОВА.

Благотворительный аукцион состоится в поддержку 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и 50 полка имени полковника Семена Высочана Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что каждая мама погибшего воина, чей портрет изображен на картине, получила от художника фотокопии работы и портрета сына. Супруги Дувирак, Кристина и Валерий, приобщаются к благотворительным мероприятиям на Прикарпатье уже в пятый раз.

Ранее в Вашингтоне состоялась премьера документального фильма "Второе дыхание", посвященного историям четырех украинских военных с ампутациями и одной военной с тяжелыми травмами. Несмотря на тяжелые ранения они после восстановления покорили вершину Килиманджаро.

А "Фонд Течение" поддержал "Город Добра" на 7 млн грн. Это центр для сирот, тяжелобольных детей и мам в кризисе, который, несмотря на агрессию оккупантов РФ, празднует второй год работы.

ВСУ благотворительность Герой Украины война в Украине художник Прикарпатье
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
