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На реставрацію собору у Львові використають будматеріали за вдвічі завищеними цінами

28 грудня 2023 23:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На реставрацію собору у Львові використають будматеріали за вдвічі завищеними цінами
Собор Святого Юра у Львові. Фото: vidviday.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові планують розпочати реставрацію Собору Святого Юра. На капітальний ремонт території собору виділили близько 31 млн грн. Для реконструкції подвір'я хочуть закупити плити з пісковика за значно завищеними цінами.

Про це повідомляє портал електронних закупівель Prozorro.

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Реставрація собору у Львові за завищеними цінами

За даними з тендеру, управління капітального будівництва Львівської обласної військової адміністрації уклало угоду з місцевим ТОВ "Тім-Буд" на ремонт території собору за 31,7 млн грн. 

Відповідно до договору з підрядником, компанія має здійснити реконструкцію подвір'я собору, а саме викласти плити з пісковика. Також у завданнях, що стоять перед "Тім-Буд" є ремонт та облицювання сходів, а також переобладнання інженерних мереж. За планом роботи мають завершитися до кінця наступного року.

Як зазначає видання NGL.media, яке провело перевірку кошторису, вартість тих самих плит з пісковика, завищена вдвічі. Лише на цих будматеріалах пересплата становитиме близько 3,3 млн грн.

"Вартість цих плит становить значну частину вартості ремонту – на них передбачено 6,3 млн грн. У кошторисі передбачена закупівля плит пісковика товщиною 60 мм за 3800-4400 грн/м2 (залежно від розміру плити). Проте в спеціалізованих будівельних магазинах такі ж  плити коштують 1400–1800 грн/м2", — зазначили у виданні.

В управлінні капітального будівництва Львівської ОВА не захотіли коментувати таке цінове завищення.

Нагадаємо, у Києві на Софійському соборі демонтували п'ять хрестів для реставрації через їхній аварійний стан. Згодом планують зняти для відновлення центральний хрест.

Додамо, на Одещині, відреставрують меморіал загиблим воїнам. На ремонт виділили понад мільйон гривень.

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