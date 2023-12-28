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На реставрацию собора во Львове используют стройматериалы по вдвое завышенным ценам

28 декабря 2023 23:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На реставрацию собора во Львове используют стройматериалы по вдвое завышенным ценам
Собор Святого Юра во Львове. Фото: vidviday.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове планируется начать реставрацию Собора Святого Юра. На капитальный ремонт территории собора было выделено около 31 млн грн. Для реконструкции двора хотят закупить плиты из песчаника по значительно завышенным ценам.

Об этом сообщает портал электронных закупок Prozorro.

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Реставрация собора во Львове по завышенным ценам

По данным из тендера, управление капитального строительства Львовской областной военной администрации заключило соглашение с местным ООО "Тим-Буд" на ремонт территории собора за 31,7 млн грн.

Согласно договору с подрядчиком, компания должна осуществить реконструкцию двора собора, а именно выложить плиты из песчаника. Также в задачах, стоящих перед "Тим-Буд" есть ремонт и облицовка лестницы, а также переоборудование инженерных сетей. По плану работы должны завершиться до конца следующего года.

Как отмечает издание NGL.media, которое провело проверку сметы, стоимость тех же плит из песчаника, завышена вдвое. Только на этих стройматериалах перевыплата составит около 3,3 млн. грн.

"Стоимость этих плит составляет значительную часть стоимости ремонта — на них предусмотрено 6,3 млн грн. В смете предусмотрена закупка плит песчаника толщиной 60 мм за 3800-4400 грн/м2 (в зависимости от размера плиты). Однако в специализированных строительных магазинах такие же плиты стоят 1400-1800 грн/м2", — отметили в издании.

В управлении капитального строительства Львовской ОВА не захотели комментировать такое ценовое завышение.

Напомним, в Киеве на Софийском соборе демонтировали пять крестов для реставрации из-за их аварийного состояния. Со временем планируют снять для восстановления центральный крест.

Добавим, в Одесской области, отреставрируют мемориал погибшим воинам. На ремонт выделили более миллиона гривен.

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