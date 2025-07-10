На Львівщині на трасі зіткнулись легковик та автобус з пасажирами

На трасі біля Львова ДТП з автобусом — що відомо про постраждалих
Стали відомі подробиці ДТП біля села Родатичі Львівського району. Там автобус з українцями, що прямував рейсом "Чернігів — Прага", зіткнувся з легковиком Audi А4 на трасі М-11 Львів — Шегині.
Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Що відомо про постраждалих в ДТП
В результаті зіткнення постраждало 28 пасажирів автобуса з 65, що перебували в салоні, адже автобус перекинувся в кювет. На місце події було негайно направлено 14 бригад екстреної медичної допомоги, які надали кваліфіковану допомогу постраждалим.
Рятувальники ДСНС з міст Городок, Судова Вишня та Львів дістали з автобуса двох жінок і передали їх медикам. Діти, які перебували в автобусі, покинули його самостійно.
На щастя, в ДТП ніхто не загинув.
Наразі встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та точна кількість постраждалих.
Нагадаємо, 6 липня в Угорщині автобус з дітьми з України потрапив у ДТП. З 77 осіб, що перебували в автобусі, — 19 постраждалих.
Водночас 4 липня у Німеччині перекинувся автобус FlixBus, який віз 54 пасажири. Аварія сталася за 100 кілометрів від Берліна.
Читайте Новини.LIVE!