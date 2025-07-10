На Львівщині на трасі зіткнулись легковик та автобус з пасажирами

Автобус "Чернігів-Прага", що потрапив в ДТП. Фото: ДСНС Львівщини

Стали відомі подробиці ДТП біля села Родатичі Львівського району. Там автобус з українцями, що прямував рейсом "Чернігів — Прага", зіткнувся з легковиком Audi А4 на трасі М-11 Львів — Шегині.

Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Місце ДТП на трасі Львів — Шегині. Фото: Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф

В результаті зіткнення постраждало 28 пасажирів автобуса з 65, що перебували в салоні, адже автобус перекинувся в кювет. На місце події було негайно направлено 14 бригад екстреної медичної допомоги, які надали кваліфіковану допомогу постраждалим.

Легковик, що потрапив в ДТП за автобусом. Фото: ДСНС Львівщини

Рятувальники ДСНС з міст Городок, Судова Вишня та Львів дістали з автобуса двох жінок і передали їх медикам. Діти, які перебували в автобусі, покинули його самостійно.

На щастя, в ДТП ніхто не загинув.

Рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС України

Наразі встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди та точна кількість постраждалих.

Нагадаємо, 6 липня в Угорщині автобус з дітьми з України потрапив у ДТП. З 77 осіб, що перебували в автобусі, — 19 постраждалих.

Водночас 4 липня у Німеччині перекинувся автобус FlixBus, який віз 54 пасажири. Аварія сталася за 100 кілометрів від Берліна.