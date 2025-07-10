На Львовщине на трассе столкнулись легковушка и автобус с пассажирами

Автобус "Чернигов-Прага", попавший в ДТП. Фото: ГСЧС Львовщины

Стали известны подробности ДТП возле села Родатичи Львовского района. Там автобус с украинцами, следовавший рейсом "Чернигов — Прага", столкнулся с легковушкой Audi А4 на трассе М-11 Львов — Шегини.

Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Место ДТП на трассе Львов — Шегини. Фото: Львовский Областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В результате столкновения пострадало 28 пассажиров автобуса из 65, находившихся в салоне, ведь автобус перевернулся в кювет. На место происшествия было немедленно направлено 14 бригад экстренной медицинской помощи, которые оказали квалифицированную помощь пострадавшим.

Легковушка, попавшая в ДТП за автобусом. Фото: ГСЧС Львовщины

Спасатели ГСЧС из городов Городок, Судовая Вишня и Львов достали из автобуса двух женщин и передали их медикам. Дети, которые находились в автобусе, покинули его самостоятельно.

К счастью, в ДТП никто не погиб.

Спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС Украины

Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и точное количество пострадавших.

Напомним, 6 июля в Венгрии автобус с детьми из Украины попал в ДТП. Из 77 человек, находившихся в автобусе, — 19 пострадавших.

В то же время 4 июля в Германии перевернулся автобус FlixBus, который вез 54 пассажира. Авария произошла в 100 километрах от Берлина.