На заблокованому кордоні з Польщею в українця стався напад епілепсії

Напад епілепсії в українського водія на кордоні. Фото: скриншот з відео ТСН

На заблокованому кордоні з боку Польщі в українського водія стався напад епілепсії. Сталося це під час страйку польських перевізників.

Про це повідомляє ТСН новини.

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Зазначається, що на польському блокпосту лікарів немає.

Яка ситуація на кордоні

Вночі українські водії самотужки намагалися вести перемовини та привернути увагу до цієї проблеми. Такі події відбуваються біля містечка Дорогуськ.

Наразі тисячі фур є заблокованими, а рішення проблеми поки немає.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада польські перевізники заблокували рухи вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин — Дорохуськ", "Краковець — Корчева", "Рава-Руська — Хребене".

Після цього на четвертий день протесту польських перевізників на кордоні утворилася 35-кілометрова черга з вантажівок. На в'їзді до пункту "Краківці" стояло понад 500 одиниць вантажного транспорту.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр України Олександр Кубраков обговорив із польським колегою, міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком блокування кордону польськими протестувальниками. Він запевнив польського колегу про готовність України постійно перебувати у конструктивному діалозі для спільного розв'язання проблеми.