На заблокованому кордоні з Польщею в українця стався напад епілепсії
На заблокованому кордоні з боку Польщі в українського водія стався напад епілепсії. Сталося це під час страйку польських перевізників.
Про це повідомляє ТСН новини.
Зазначається, що на польському блокпосту лікарів немає.
Яка ситуація на кордоні
Вночі українські водії самотужки намагалися вести перемовини та привернути увагу до цієї проблеми. Такі події відбуваються біля містечка Дорогуськ.
Наразі тисячі фур є заблокованими, а рішення проблеми поки немає.
Що відомо про страйк польських перевізників
6 листопада польські перевізники заблокували рухи вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин — Дорохуськ", "Краковець — Корчева", "Рава-Руська — Хребене".
Після цього на четвертий день протесту польських перевізників на кордоні утворилася 35-кілометрова черга з вантажівок. На в'їзді до пункту "Краківці" стояло понад 500 одиниць вантажного транспорту.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр України Олександр Кубраков обговорив із польським колегою, міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком блокування кордону польськими протестувальниками. Він запевнив польського колегу про готовність України постійно перебувати у конструктивному діалозі для спільного розв'язання проблеми.
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