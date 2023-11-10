На заблокированной границе с Польшей у украинца случился приступ эпилепсии

Приступ эпилепсии у украинского водителя на границе. Фото: скриншот с видео ТСН

На заблокированной границе со стороны Польши у украинского водителя случился приступ эпилепсии. Произошло это во время забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщает ТСН новости.

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Отмечается, что на польском блокпосте врачей нет.

Какая ситуация на границе

Ночью украинские водители самостоятельно пытались вести переговоры и привлечь внимание к этой проблеме. Такие события происходят возле городка Дорогуск.

Сейчас тысячи фур заблокированы, а решения проблемы пока нет.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

6 ноября польские перевозчики заблокировали движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин — Дорохуск", "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Хребене".

После этого на четвертый день протеста польских перевозчиков на границе образовалась 35-километровая очередь из грузовиков. На въезде в пункт "Краковцы" стояло более 500 единиц грузового транспорта.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков обсудил с польским коллегой, министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком, блокировку границы польскими протестующими. Он заверил польского коллегу о готовности Украины постоянно находиться в конструктивном диалоге по совместному решению проблемы.