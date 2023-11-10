На заблокированной границе с Польшей у украинца случился приступ эпилепсии
На заблокированной границе со стороны Польши у украинского водителя случился приступ эпилепсии. Произошло это во время забастовки польских перевозчиков.
Об этом сообщает ТСН новости.
Отмечается, что на польском блокпосте врачей нет.
Какая ситуация на границе
Ночью украинские водители самостоятельно пытались вести переговоры и привлечь внимание к этой проблеме. Такие события происходят возле городка Дорогуск.
Сейчас тысячи фур заблокированы, а решения проблемы пока нет.
Что известно о забастовке польских перевозчиков
6 ноября польские перевозчики заблокировали движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин — Дорохуск", "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Хребене".
После этого на четвертый день протеста польских перевозчиков на границе образовалась 35-километровая очередь из грузовиков. На въезде в пункт "Краковцы" стояло более 500 единиц грузового транспорта.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков обсудил с польским коллегой, министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком, блокировку границы польскими протестующими. Он заверил польского коллегу о готовности Украины постоянно находиться в конструктивном диалоге по совместному решению проблемы.
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