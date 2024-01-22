На Закарпатті чоловік продавав повістки ухилянтам — як його покарали

Чоловік тримає повістку на тлі військового квитка. Фото: vikka.ua

Водій-електрик військової частини Денис З. з Закарпатської області користувався положенням та продавав бланки повісток з печаткою та підписом ТЦК. Покупці самі вписували особисту інформацію, що дозволяло їм ухилятися від мобілізації до двох місяців.

Про це йдеться в вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

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За даними суду, чоловік у березні 2023 року запропонував знайомому купити в нього два бланки повісток на суму 3 тис. грн. Той звернувся в поліцію. Наступного дня обвинувачений передав повістки.

Другий раз Денис З. пропонував тому ж знайомому купити ще три бланки за 8,5 тис. грн. У травня він заявив про ріст вартості послуг. Загалом з 30 березня по 3 червня 2023 року чоловік продав 14 повісток за понад 81,4 тис. грн, отримавши 26 тис. грн та 1,2 тис. доларів.

Денис З. у суді визнав свою провину в зловживанні службовим впливом та отриманні неправомірної вигоди. Суд призначив йому покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі 85 тис. грн. Зазначено, що цей вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.

Скриншот вироку Берегівського районного суду Закарпатської області

Нагадаємо, що неприбуття з повісткою в ТЦК, військову частину чи інші назначені місця карається згідно з законом. Так, адвокат Олександр Камша пояснив, за яких умов громадянин вважається ухилянтом та нестиме адміністративну або кримінальну відповідальність.