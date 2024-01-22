На Закарпатье мужчина продавал повестки уклонистам — как его наказали

Мужчина держит повестку на фоне военного билета. Фото: vikka.ua

Водитель-электрик воинской части Денис З. из Закарпатской области пользовался положением и продавал бланки повесток с печатью и подписью ТЦК. Покупатели сами вписывали личную информацию, что позволяло им уклоняться от мобилизации до двух месяцев.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

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По данным суда, мужчина в марте 2023 года предложил знакомому купить у него два бланка повесток на сумму 3 тыс. грн. Тот обратился в полицию. На следующий день обвиняемый передал повестки.

Второй раз Денис З. предлагал тому же знакомому купить еще три бланка за 8,5 тыс. грн. В мае он заявил о росте стоимости услуг. Всего с 30 марта по 3 июня 2023 года мужчина продал 14 повесток за более чем 81,4 тыс. грн, получив 26 тыс. грн и 1,2 тыс. долларов.

Денис З. в суде признал свою вину в злоупотреблении служебным влиянием и получении неправомерной выгоды. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 85 тыс. грн. Отмечено, что приговор можно обжаловать в Закарпатском апелляционном суде.

Скриншот приговора Береговского районного суда Закарпатской области

Напомним, что не прибытие с повесткой в ТЦК, воинскую часть или другие назначенные места наказывается по закону. Так, адвокат Александр Камша объяснил, при каких условиях гражданин считается уклонистом и будет нести административную или уголовную ответственность.