На Закарпатті рятувальники відшукали заблукалих туристів зі Львова

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

На Закарпатті гірські рятувальники відшукали двох заблукалих туристів зі Львова. На щастя, ніхто не постраждав, молодиків доправили до готелю.

Про це повідомляє МВС та ДСНС.

Читайте також:

На Закарпатті відшукали заблукалих туристів

Повідомляється, що 8 січня під час катання на лижах двоє чоловіків зі Львова — 1998 та 2003 року народження— збились із наміченого маршруту та загубились.

Як з'ясувалося згодом, туристи добрались на вершину горі Стіг на підйомнику, звідки почали рухатися на спуск. Втім, через сильний туман збились зі шляху.

"Ще якийсь час лижники намагались самотужки зорієнтуватись на місцевості, однак спроби були марними, і зважаючи на те що вже сутеніло, мандрівники вирішили звернутись по допомогу до рятувальників", — йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто з туристів не постраждав, їх доправили до готелю.

Пошукова операція. Фото: ДСНС

Пошукова операція. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Карпатах насипало понад півтора метра снігу. Температура повітря в горах може коливатися в межах -13...-20 °C.

Також днями на гірськолижний курорт у Закарпатській області 1 січня завітали працівники ТЦК. Ймовірно, метою їхнього візиту став пошук ухилянтів.