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На Закарпатье спасатели отыскали заблудших туристов из Львова

9 января 2024 11:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Закарпатье спасатели отыскали заблудших туристов из Львова
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Закарпатье горные спасатели нашли двух заблудших туристов из Львова. К счастью, никто не пострадал, молодых людей доставили в гостиницу.

Об этом сообщает МВД и ГСЧС.

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Сообщается, что 8 января во время катания на лыжах двое мужчин из Львова — 1998 и 2003 года рождения — сбились с намеченного маршрута и потерялись.

Как выяснилось впоследствии, туристы добрались на вершину горы Стиг на подъемнике, откуда начали двигаться на спуск. Впрочем, из-за сильного тумана сбились с пути.

"Еще какое-то время лыжники пытались самостоятельно сориентироваться на местности, однако попытки были напрасными, и ввиду того, что уже смеркалось, путешественники решили обратиться за помощью к спасателям", — говорится в сообщении.

К счастью, никто из туристов не пострадал, их доставили в гостиницу.

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Поисковая операция. Фото: ГСЧС
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Поисковая операция. Фото: ГСЧС

Напомним, в Карпатах насыпало более полутора метров снега. Температура воздуха в горах может варьироваться в пределах -13...-20 °C.

Также на днях горнолыжный курорт в Закарпатской области 1 января посетили работники ТЦК. Вероятно, целью их визита стал поиск уклонистов.

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