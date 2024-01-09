На Закарпатье спасатели отыскали заблудших туристов из Львова
На Закарпатье горные спасатели нашли двух заблудших туристов из Львова. К счастью, никто не пострадал, молодых людей доставили в гостиницу.
На Закарпатье нашли заблудших туристов
Сообщается, что 8 января во время катания на лыжах двое мужчин из Львова — 1998 и 2003 года рождения — сбились с намеченного маршрута и потерялись.
Как выяснилось впоследствии, туристы добрались на вершину горы Стиг на подъемнике, откуда начали двигаться на спуск. Впрочем, из-за сильного тумана сбились с пути.
"Еще какое-то время лыжники пытались самостоятельно сориентироваться на местности, однако попытки были напрасными, и ввиду того, что уже смеркалось, путешественники решили обратиться за помощью к спасателям", — говорится в сообщении.
К счастью, никто из туристов не пострадал, их доставили в гостиницу.
Напомним, в Карпатах насыпало более полутора метров снега. Температура воздуха в горах может варьироваться в пределах -13...-20 °C.
Также на днях горнолыжный курорт в Закарпатской области 1 января посетили работники ТЦК. Вероятно, целью их визита стал поиск уклонистов.
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