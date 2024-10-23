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На Закарпатті трьох програмістів затримали на кордоні — чому їх виправдав суд

23 жовтня 2024 13:58
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Закарпатті трьох програмістів затримали на кордоні
Прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Прикордонники затримали трьох програмістів, які, на їх думку, мали на меті перетнути без законних підстав кордон України. Суд прийшов до висновку, що передбачений законом строк по цій справі завершився, а от же її треба закрити.

Документи щодо обставин цієї події зберігаються у Реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Правопорушення, у якому звинувачують програмістів, відбулося 16 травня 2024 року. Суд розглядав ці справи 16 жовтня й не зміг винести порушникам вирок. 

Специфіка ситуації полягає в тому, що справи про адміністративні правопорушення підпорядковані суду. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

При тривалому правопорушенні — не пізніше як через три місяці з дня його виявлення.

Рішення суду

Оскільки термін розгляду виявився довшим, ніж три місяці, суду довелося закрити провадження у справі.

Це сталося через закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених законом. 

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram. 

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.

суд Україна судові рішення прикордонники ДПСУ

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