На Закарпатті трьох програмістів затримали на кордоні

Прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонники затримали трьох програмістів, які, на їх думку, мали на меті перетнути без законних підстав кордон України. Суд прийшов до висновку, що передбачений законом строк по цій справі завершився, а от же її треба закрити.

Документи щодо обставин цієї події зберігаються у Реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Правопорушення, у якому звинувачують програмістів, відбулося 16 травня 2024 року. Суд розглядав ці справи 16 жовтня й не зміг винести порушникам вирок.

Специфіка ситуації полягає в тому, що справи про адміністративні правопорушення підпорядковані суду. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

При тривалому правопорушенні — не пізніше як через три місяці з дня його виявлення.

Рішення суду

Оскільки термін розгляду виявився довшим, ніж три місяці, суду довелося закрити провадження у справі.

Це сталося через закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених законом.

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини засудили за розповсюдження секретної інформації. Він сфотографував екран ППО і виклав у Telegram.

Також на Одещині військовий залишив службу, бо хотів допомагати хворій матері.