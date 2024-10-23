В Закарпатье трех программистов задержали на границе

Пограничник. Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничники задержали трех программистов, которые, по их мнению, преследовали цель пересечь без законных оснований границу Украины. Суд пришел к выводу, что предусмотренный законом срок по этому делу завершился, а вот его нужно закрыть.

Документы об обстоятельствах этого события хранятся в Реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Правонарушение, в котором обвиняют программистов, произошло 16 мая 2024 года. Суд рассматривал эти дела 16 октября и не мог вынести нарушителям приговор.

Специфика ситуации состоит в том, что дела об административных правонарушениях подчинены суду. Административное взыскание может быть наложено не позднее чем через три месяца со дня совершения правонарушения.

При длительном правонарушении — не позднее чем через три месяца со дня его обнаружения.

Решение суда

Поскольку срок рассмотрения оказался длиннее трех месяцев, суду пришлось закрыть производство по делу.

Это произошло по истечении на момент рассмотрения дела сроков, предусмотренных законом.

Напомним, военнослужащего из Одесской области осудили за распространение секретной информации. Он сфотографировал экран ПВО и выложил его в Telegram.

Также в Одесской области военный оставил службу, потому что хотел помогать больной матери.