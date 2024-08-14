Форум профтех освіти у Львові —підсумки з фото

Форум освіти у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбувся форум щодо популяризації професійно-технічної освіти. Під час форуму обговорили, як краще супроводжувати учнів у виборі майбутньої професії та як бізнес має сприяти у стажуванні студентів. На заході брав участь заступник очільника Мінцифри Дмитро Завгородній.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE з місця події.

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Форум професійно-технічної освіти

У Львові відбувся форум "Партнерство освіти, бізнесу та влади заради відновлення та розвитку України: місія (не)здійсненна?", де обговорили ключові питання впровадження реформ професійно-технічної та профільної середньої освіти в Україні.

Освітній форум у Львові. Фото: Новини.LIVE

Допомагають розвиватись українським професійно-технічним закладам партнери зі Швейцарії. Про це під час заходу у коментарі Новини.LIVE повідомив заступник очільника Мінцифри Дмитро Завгородній.

"В межах цього проєкту ми маємо на меті представників бізнесу познайомити з представниками профтехів. Також, щоб наші закордонні партнери почули наші проєкти і долучились до них. У нас на меті підвищити якість профтехосвіти", — каже Завгородній.

Освітній форум у Львові. Фото: Новини.LIVE

Також, з його слів, в Україні розробляють короткострокові програми, де дорослі могли б опанувати нову професію.

"Сьогодні є багато програм для жінок та внутрішньопереміщених осіб, завдяки яким можна безплатно здобути нову професію. У Львові військові, які перебувають у центрах реабілітації, також можуть ознайомитись із різними професіями", — додає заступник очільника Мінцифри.

Зі слів очільника, сьогодні, близько 65 тисяч абітурієнтів подали заявки на вступ у профтехи України. Це більше ніж минулого року. Усі підсумки вступу будуть відомі наприкінці жовтня.

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE нардепка Наталія Піпа, сьогодні професійно-технічна освіта стає популярнішою, тому її потрібно розвивати.

"Усі розуміють, що вища освіта часто обмежується умовними знаннями та меншість працює в системі, яка потребує вищої освіти", — каже Піпа.

До слова, у 47 закладах профтехосвіти Львівщини навчається близько 20 тисяч студентів. Про це під час форуму у Львові розповів начальник відділу профтехосвіти Львівської ОВА Іван Пикус. Він зазначив, що з 1 липня стартувала цьогорічна вступна кампанія, наразі цифри такі ж, як і минулого року.

"На жаль, очікуємо гірший показник, бо така тенденція спостерігається по всій Україні. Втім, зі свого боку, ми проводимо багато заходів спільно з партнерами та роботодавцями, щоб якнайбільше студентів обирали профтехосвіту", — зазначає Пикус.

Нагадаємо, ми раніше писали, як безплатно потрапити на нову навчальну програму у сфері інформаційних технологій (IT).

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