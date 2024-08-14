Форум профтех образования во Львове — итоги с фото

Набор открыт – кого сейчас интересует профессионально-техническое образование
Во Львове состоялся форум по популяризации профессионально-технического образования. Во время форума обсудили, как лучше сопровождать учащихся в выборе будущей профессии и как бизнес должен способствовать стажировке студентов. На мероприятии принимал участие заместитель главы Минцифры Дмитрий Завгородний.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE с места события.
Форум профессионально-технического образования
Во Львове состоялся форум "Партнерство образования, бизнеса и власти ради восстановления и развития Украины: миссия (не)выполнима?", где обсудили ключевые вопросы внедрения реформ профессионально-технического и профильного среднего образования в Украине.
Помогают развиваться украинским профессионально-техническим заведениям партнеры из Швейцарии. Об этом во время мероприятия в комментарии Новини.LIVE сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Завгородний.
"В рамках этого проекта мы имеем цель представителей бизнеса познакомить с представителями профтехов. Также, чтобы наши зарубежные партнеры услышали наши проекты и присоединились к ним. У нас цель повысить качество профтехобразования", — говорит Завгородний.
Также, по его словам, в Украине разрабатывают краткосрочные программы, где взрослые могли бы овладеть новой профессией.
"Сегодня есть много программ для женщин и внутриперемещенных лиц, благодаря которым можно бесплатно получить новую профессию. Во Львове военные, находящиеся в центрах реабилитации, также могут ознакомиться с разными профессиями", — добавляет замглавы Минцифры.
Как сообщила в комментарии Новини.LIVE нардеп Наталья Пипа, сегодня профессионально-техническое образование становится популярнее, поэтому его нужно развивать.
"Все понимают, что высшее образование часто ограничивается условными знаниями и меньшинство работает в системе, нуждающейся в высшем образовании", — говорит Пипа.
К слову, в 47 заведениях профтехобразования Львовщины учится около 20 тысяч студентов. Об этом во время форума во Львове рассказал начальник отдела профтехобразования Львовского ОВА Иван Пикус. Он отметил, что с 1 июля стартовала вступительная кампания, ныне цифры такие же, как и в прошлом году.
"К сожалению, ожидаем худший показатель, потому что такая тенденция наблюдается по всей Украине. Впрочем, со своей стороны мы проводим много мероприятий совместно с партнерами и работодателями, чтобы как можно больше студентов выбирали профтехобразование", — отмечает Пикус.
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