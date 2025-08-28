Погода у Львові та області 29 серпня — прогноз на завтра

Мешканка міста. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 29 серпня, на Львівщині пануватиме спекотна літня погода без опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман, який місцями знижуватиме видимість на дорогах.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові та області 29 серпня

По області температура вночі становитиме +14…+19 °С, вдень повітря прогріється до +29…+34 °С. Вітер південний, 7-12 м/с.

У Львові також очікується суха та спекотна погода з невеликою хмарністю. Вночі температура коливатиметься в межах +15…+17 °С, удень підніметься до +31…+33 °С.

Вночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман із погіршенням видимості до 500-1000 м. Він може ускладнити дорожню обстановку, тож водіїв закликають бути уважними в нічні та ранкові години.

Прогноз погоди на 29 серпня. Фото: meteo.ua

