Погода во Львове и области 29 августа - прогноз на завтра

Жительница города. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 29 августа, на Львовщине будет царить жаркая летняя погода без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, который местами будет снижать видимость на дорогах.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды во Львове и области 29 августа

По области температура ночью составит +14...+19 °С, днем воздух прогреется до +29...+34 °С. Ветер южный, 7-12 м/с.

Во Львове также ожидается сухая и жаркая погода с небольшой облачностью. Ночью температура будет колебаться в пределах +15...+17 °С, днем поднимется до +31...+33 °С.

Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман с ухудшением видимости до 500-1000 м. Он может осложнить дорожную обстановку, поэтому водителей призывают быть внимательными в ночные и утренние часы.

Прогноз погоды на 29 августа. Фото: meteo.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о жаре, которая накроет Украину в первые дни осени.

А также астросиноптики дали прогноз магнитных бурь на сентябрь и назвали самые сложные дни для метеозависимых.