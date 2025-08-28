Погода во Львове и области 29 августа - прогноз на завтра

Накроет туман и жара — какая погода будет завтра во Львове
В пятницу, 29 августа, на Львовщине будет царить жаркая летняя погода без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, который местами будет снижать видимость на дорогах.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львове и области 29 августа
По области температура ночью составит +14...+19 °С, днем воздух прогреется до +29...+34 °С. Ветер южный, 7-12 м/с.
Во Львове также ожидается сухая и жаркая погода с небольшой облачностью. Ночью температура будет колебаться в пределах +15...+17 °С, днем поднимется до +31...+33 °С.
Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман с ухудшением видимости до 500-1000 м. Он может осложнить дорожную обстановку, поэтому водителей призывают быть внимательными в ночные и утренние часы.
