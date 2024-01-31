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Намагався потрапити до Румунії — на Закарпатті затримали ухилянта із фальшивими документами

31 січня 2024 12:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Намагався потрапити до Румунії — на Закарпатті затримали ухилянта із фальшивими документами
Затримання ухилянтів на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний Донбас намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.

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Повідомляється, що при огляді, крім паспорта, він подав військово-лікарську довідку та тимчасове посвідчення військовослужбовця. Проте за детального аналізу цих документів було виявлено ознаки фальсифікації.

Під час допиту чоловік визнав, що купив підроблені документи у шахраїв за 5 тисяч доларів.

Прикордонники зафіксували в його діях елементи кримінального злочину за статтею 358 Кримінального кодексу України щодо підробки документів та їх використання та передали інформацію до Національної поліції.

ухилисти
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила на Буковині масштабну корупційну схему уникнення мобілізації. Організаторами операції були чиновники медичних установ, які підробляли довідки.

Окрім того, СБУ ліквідувала ще п'ять схем для ухилення від мобілізації чоловіками призовного віку. Нелегально потрапити за кордон можна було за 10 тисяч доларів.

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ВЛК
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