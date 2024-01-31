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Пытался попасть в Румынию — на Закарпатье задержали уклониста с фальшивыми документами

31 января 2024 12:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пытался попасть в Румынию — на Закарпатье задержали уклониста с фальшивыми документами
Задержание уклонистов на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний житель Донбасса попытался въехать в Румынию, используя поддельные документы. 

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы.

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Сообщается, что при досмотре помимо паспорта он предъявил военно-врачебную справку и временное удостоверение военнослужащего. Однако при детальном анализе этих документов были обнаружены признаки фальсификации.

Во время допроса мужчина признался, что купил поддельные документы у мошенников за 5 тысяч долларов. 

Пограничники зафиксировали в его действиях элементы уголовного преступления по статье 358 Уголовного кодекса Украины, касающейся подделки документов и их использования, и передали информацию в Национальную полицию.

уклонисты
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине масштабную коррупционную схему избегания мобилизации. Организаторами сделки были чиновники медицинских учреждений, которые подделывали справки.

Кроме того, СБУ ликвидировала еще пять схем для уклонения от мобилизации мужчинами призывного возраста. Нелегально попасть за границу можно было за сумму до 10 тысяч долларов.

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Румыния
пограничники
Закарпатье
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ВВК
уклонисты

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