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Намагався виїхати за кордон за 15 тисяч доларів — у Львові засудили лікаря-ухилянта

14 грудня 2023 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Намагався виїхати за кордон за 15 тисяч доларів — у Львові засудили лікаря-ухилянта
Затримання ухилянта. Фото: Львівська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові суд засудив лікаря, який намагався виїхати за кордон за 15 тисяч доларів, до чотирьох років позбавлення. Він хотів переїхати до Польщі.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

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Що відомо про лікаря-ухилянта

Правоохоронці розповіли, що в березні 2022 року, лікар-інфекціоніст, будучи військовозобов'язаним, попри встановлену чинним законодавством заборону, намагався виїхати до Польщі.

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Лікар-ухилянт. Фото: прокуратура

Для цього він намагався дати хабаря у розмірі 15 тисяч доларів двом співробітникам Служби безпеки України, за "розв'язання питання" щодо безперешкодного перетину ним державного кордону. Однак, офіцери спецслужби повідомили про це керівництво. 

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Хабар, який намагався вручити лікар. Фото: прокуратури

Ухилянта було затримано "на гарячому", під час того, як він намагався дати кошти правоохоронцям.

"За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури суд визнав винним лікаря одного з комунальних медичних закладів Львова у наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, СБУ викрила нові схеми ухилення від військової служби у трьох областях України. Усім злочинцям  загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.

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