Намагався виїхати за кордон за 15 тисяч доларів — у Львові засудили лікаря-ухилянта

Затримання ухилянта. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові суд засудив лікаря, який намагався виїхати за кордон за 15 тисяч доларів, до чотирьох років позбавлення. Він хотів переїхати до Польщі.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Що відомо про лікаря-ухилянта

Правоохоронці розповіли, що в березні 2022 року, лікар-інфекціоніст, будучи військовозобов'язаним, попри встановлену чинним законодавством заборону, намагався виїхати до Польщі.

Лікар-ухилянт. Фото: прокуратура

Для цього він намагався дати хабаря у розмірі 15 тисяч доларів двом співробітникам Служби безпеки України, за "розв'язання питання" щодо безперешкодного перетину ним державного кордону. Однак, офіцери спецслужби повідомили про це керівництво.

Хабар, який намагався вручити лікар. Фото: прокуратури

Ухилянта було затримано "на гарячому", під час того, як він намагався дати кошти правоохоронцям.

"За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури суд визнав винним лікаря одного з комунальних медичних закладів Львова у наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила нові схеми ухилення від військової служби у трьох областях України. Усім злочинцям загрожують різні терміни тюремного ув’язнення.