Пытался уехать за границу за 15 тысяч долларов — во Львове осудили врача-уклониста

Задержание уклониста. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове суд приговорил врача, пытавшегося уехать за границу за 15 тысяч долларов, к четырем годам лишения. Он хотел переехать в Польшу.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что в марте 2022 года врач-инфекционист, будучи военнообязанным, несмотря на установленный действующим законодательством запрет, пытался выехать в Польшу.

Врач-уклоняющий. Фото: прокуратура

Для этого он пытался дать взятки в размере 15 тысяч долларов двум сотрудникам Службы безопасности Украины, за "решение вопроса" о беспрепятственном пересечении им государственной границы. Однако офицеры спецслужбы сообщили об этом руководстве.

Взятка, которую пытался вручить врач. Фото: прокуратуры

Уклониста задержали "на горячем", во время того, как он пытался дать средства правоохранителям.

"При публичном обвинении прокуроров Львовской областной прокуратуры суд признал виновным врача одного из коммунальных медицинских учреждений Львова в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила новые схемы уклонения от военной службы в трех областях Украины. Всем преступникам грозят разные сроки тюремного заключения.