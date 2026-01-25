Відео
Головна Львів Нардеп "Слуги народу" загинув через ДТП біля Львова — Зінкевич

Нардеп "Слуги народу" загинув через ДТП біля Львова — Зінкевич

Дата публікації: 25 січня 2026 20:28
Орест Саламаха потрапив у ДТП у Сокільниках - депутат Слуги народу помер у лікарні
Наслідки аварії на Львівщині. Фото: Rostyslav Koval

Депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП в селі Сокільники, що поблизу Львова, в неділю, 25 січня. Внаслідок отриманих пошкоджень нардепа забрали до лікарні, де він невдовзі помер. 

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Telegram.

Орест Саламаха потрапив у ДТП

Згідно з повідомленням народного обранця, автотроща трапилась о 18:40 в Сокільниках в бік села Малечковичі. За попередньою інформацією, Орест Саламаха, який був за кермом квадроцикла, виїхав на зустрічну. 

"Щодо ДТП в Сокільниках так є підтвердження що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну був народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха", — зазначив Зінкевич.

Орест Саламаха загинув в ДТП у Львові
Наслідки аварії в Сокільниках. Фото: Rostyslav Koval

Політик уточнив, що після реанімації Саламаху забрали до лікарні, де він помер близько 20:00.

"Народний депутат України Орест Саламаха помер в лікарні на 20:00", — написав Зінкевич.

Депутат додав, що проїзд на місці зіткнення заблокований.

Нардеп "Слуги народу" загинув через ДТП біля Львова — Зінкевич - фото 2
Скриншот допису Ігоря Зінкевича

Своєю чергою на смерть Саламахи відреагував голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. 

"Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким", — зазначив посадовець у Telegram.

Нардеп "Слуги народу" загинув через ДТП біля Львова — Зінкевич - фото 3
Скриншот повідомлення Данила Гетманцева

Нагадаємо, що смертельна ДТП сталася на Київщині в суботу, 24 січня. Через зіткнення двох вантажівок загинув чоловік.

Також ми повідомляли про фатальну автотрощу в Одесі 18 січня. Внаслідок аварії загинув водій легковика, що виїхав на зустрічну. 

ДТП аварія Слуга народу Львівська область народні депутати
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
