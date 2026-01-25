Орест Саламаха потрапив у ДТП у Сокільниках - депутат Слуги народу помер у лікарні

Наслідки аварії на Львівщині. Фото: Rostyslav Koval

Депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП в селі Сокільники, що поблизу Львова, в неділю, 25 січня. Внаслідок отриманих пошкоджень нардепа забрали до лікарні, де він невдовзі помер.

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Telegram.

Орест Саламаха потрапив у ДТП

Згідно з повідомленням народного обранця, автотроща трапилась о 18:40 в Сокільниках в бік села Малечковичі. За попередньою інформацією, Орест Саламаха, який був за кермом квадроцикла, виїхав на зустрічну.

"Щодо ДТП в Сокільниках так є підтвердження що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну був народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха", — зазначив Зінкевич.

Наслідки аварії в Сокільниках. Фото: Rostyslav Koval

Політик уточнив, що після реанімації Саламаху забрали до лікарні, де він помер близько 20:00.

"Народний депутат України Орест Саламаха помер в лікарні на 20:00", — написав Зінкевич.

Депутат додав, що проїзд на місці зіткнення заблокований.

Скриншот допису Ігоря Зінкевича

Своєю чергою на смерть Саламахи відреагував голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким", — зазначив посадовець у Telegram.

Скриншот повідомлення Данила Гетманцева

