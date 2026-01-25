Орест Саламаха попал в ДТП в Сокольниках — депутат Слуги народа умер в больнице

Последствия аварии на Львовщине. Фото: Rostyslav Koval

Депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха попал в ДТП в селе Сокольники, что вблизи Львова, в воскресенье, 25 января. В результате полученных повреждений нардепа забрали в больницу, где он вскоре умер.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Орест Саламаха попал в ДТП

Согласно сообщению народного избранника, автокатастрофа случилась в 18:40 в Сокольниках в сторону села Малечковичи. По предварительной информации, Орест Саламаха, который был за рулем квадроцикла, выехал на встречную.

"По ДТП в Сокольниках так есть подтверждение что водителем квадроцикла, который выехал на встречную был народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха", — отметил Зинкевич.

Последствия аварии в Сокольниках. Фото: Rostyslav Koval

Политик уточнил, что после реанимации Саламаху забрали в больницу, где он умер около 20:00.

"Народный депутат Украины Орест Саламаха умер в больнице на 20:00", — написал Зинкевич.

Депутат добавил, что проезд на месте столкновения заблокирован.

Скриншот сообщения Игоря Зинкевича

В свою очередь на смерть Саламахи отреагировал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Соболезнования близким", — отметил чиновник в Telegram.

Скриншот сообщения Даниила Гетманцева

Напомним, что смертельное ДТП произошло на Киевщине в субботу, 24 января. Из-за столкновения двух грузовиков погиб мужчина.

Также мы сообщали о роковой автокатастрофе в Одессе 18 января. В результате аварии погиб водитель легковушки, выехавший на встречку.