Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Нардеп "Слуги народа" погиб из-за ДТП возле Львова — Зинкевич

Нардеп "Слуги народа" погиб из-за ДТП возле Львова — Зинкевич

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 20:28
Орест Саламаха попал в ДТП в Сокольниках — депутат Слуги народа умер в больнице
Последствия аварии на Львовщине. Фото: Rostyslav Koval

Депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха попал в ДТП в селе Сокольники, что вблизи Львова, в воскресенье, 25 января. В результате полученных повреждений нардепа забрали в больницу, где он вскоре умер.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Орест Саламаха попал в ДТП

Согласно сообщению народного избранника, автокатастрофа случилась в 18:40 в Сокольниках в сторону села Малечковичи. По предварительной информации, Орест Саламаха, который был за рулем квадроцикла, выехал на встречную.

"По ДТП в Сокольниках так есть подтверждение что водителем квадроцикла, который выехал на встречную был народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха", — отметил Зинкевич.

Орест Саламаха загинув в ДТП у Львові
Последствия аварии в Сокольниках. Фото: Rostyslav Koval

Политик уточнил, что после реанимации Саламаху забрали в больницу, где он умер около 20:00.

"Народный депутат Украины Орест Саламаха умер в больнице на 20:00", — написал Зинкевич.

Депутат добавил, что проезд на месте столкновения заблокирован.

Нардеп "Слуги народа" погиб из-за ДТП возле Львова — Зинкевич - фото 2
Скриншот сообщения Игоря Зинкевича

В свою очередь на смерть Саламахи отреагировал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Соболезнования близким", — отметил чиновник в Telegram.

Нардеп "Слуги народа" погиб из-за ДТП возле Львова — Зинкевич - фото 3
Скриншот сообщения Даниила Гетманцева

Напомним, что смертельное ДТП произошло на Киевщине в субботу, 24 января. Из-за столкновения двух грузовиков погиб мужчина.

Также мы сообщали о роковой автокатастрофе в Одессе 18 января. В результате аварии погиб водитель легковушки, выехавший на встречку.

ДТП авария Слуга народа Львовская область народные депутаты
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации