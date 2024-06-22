Ракетний удар по Львівській області 22 червня — подробиці від ОВА

Наслідки ракетного удару по Львівщині — в ОВА заявили про влучання в об'єкт енергетики
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в регіоні в ніч проти 22 червня. Внаслідок російської ракетної атаки там зайнялась пожежа.
Про це Максим Козицький повідомив у Telegram.
Наслідки ракетної атаки на Львівську область 22 червня
"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці", — зазначив Козицький.
Голова ОВА уточнив, що наразі інформації про постраждалих не надходило. Він також додав, що про масштаби руйнувань розповість згодом.
Нічний ракетний обстріл України 22 червня
Нагадаємо, що моніторингові канали повідомляли про вибухи в Стрию Львівської області в ніч проти суботи, 22 червня. Внаслідок російської атаки на регіон почалися перебої з електропостачанням.
Також ми повідомляли, що в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою та загрозою ударних безпілотників. Крім того, в ніч проти 22 червня Росія також піднімала винищувачі МіГ-31К та бомбардувальники Ту-95МС.
Додамо, що своєю чергою вночі 22 червня у Польщі злетіли в небо винищувачі F-16. Місцеве військове командування пояснило, що це пов'язано з масовим російським обстрілом України.
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