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Наслідки ракетного удару по Львівщині — в ОВА заявили про влучання в об'єкт енергетики

22 червня 2024 05:30
оновлено: 05:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетний удар по Львівській області 22 червня — подробиці від ОВА
Дим здіймається внаслідок сильного вибуху вранці. Ілюстративне фото: t.me/OdessaDumskayaNet
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в регіоні в ніч проти 22 червня. Внаслідок російської ракетної атаки там зайнялась пожежа.

Про це Максим Козицький повідомив у Telegram.

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"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці", — зазначив Козицький.

Голова ОВА уточнив, що наразі інформації про постраждалих не надходило. Він також додав, що про масштаби руйнувань розповість згодом.

Ракетний удар по Львівській області 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Нічний ракетний обстріл України 22 червня

Нагадаємо, що моніторингові канали повідомляли про вибухи в Стрию Львівської області в ніч проти суботи, 22 червня. Внаслідок російської атаки на регіон почалися перебої з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою та загрозою ударних безпілотників. Крім того, в ніч проти 22 червня Росія також піднімала винищувачі МіГ-31К та бомбардувальники Ту-95МС.

Додамо, що своєю чергою вночі 22 червня у Польщі злетіли в небо винищувачі F-16. Місцеве військове командування пояснило, що це пов'язано з масовим російським обстрілом України.

пожежа
вибух
Львівська область
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повітряна тривога
ракети
війна в Україні
війна
енергетика
Максим Козицький

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