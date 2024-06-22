Ракетний удар по Львівській області 22 червня — подробиці від ОВА

Дим здіймається внаслідок сильного вибуху вранці. Ілюстративне фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в регіоні в ніч проти 22 червня. Внаслідок російської ракетної атаки там зайнялась пожежа.

Про це Максим Козицький повідомив у Telegram.

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Наслідки ракетної атаки на Львівську область 22 червня

"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці", — зазначив Козицький.

Голова ОВА уточнив, що наразі інформації про постраждалих не надходило. Він також додав, що про масштаби руйнувань розповість згодом.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Нічний ракетний обстріл України 22 червня

Нагадаємо, що моніторингові канали повідомляли про вибухи в Стрию Львівської області в ніч проти суботи, 22 червня. Внаслідок російської атаки на регіон почалися перебої з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою та загрозою ударних безпілотників. Крім того, в ніч проти 22 червня Росія також піднімала винищувачі МіГ-31К та бомбардувальники Ту-95МС.

Додамо, що своєю чергою вночі 22 червня у Польщі злетіли в небо винищувачі F-16. Місцеве військове командування пояснило, що це пов'язано з масовим російським обстрілом України.