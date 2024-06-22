Ракетный удар по Львовской области 22 июня — подробности от ОВА

Дым поднимается в результате сильного взрыва утром. Иллюстративное фото: t.me/OdessaDumskayaNet

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о попадании в объект критической энергетической инфраструктуры в регионе в ночь на 22 июня. В результате российской ракетной атаки там загорелся пожар.

Об этом Максим Козицкий сообщил в Telegram.

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"Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают пожарные", — отметил Козицкий.

Глава ОВА уточнил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало. Он также добавил, что о масштабах разрушений расскажет впоследствии.

Скриншот сообщения из Telegram-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Ночной ракетный обстрел Украины 22 июня

Напомним, что мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Стрыю Львовской области в ночь на субботу, 22 июня. В результате российской атаки на регион начались перебои с электроснабжением.

Также мы сообщали, что в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога в связи с ракетной опасностью и угрозой ударных беспилотников. Кроме того, в ночь на 22 июня Россия также поднимала истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95МС.

Добавим, что в свою очередь ночью 22 июня в Польше взлетели в небо истребители F-16. Местное военное командование объяснило, что это связано с массовым российским обстрелом Украины.