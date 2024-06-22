Ракетный удар по Львовской области 22 июня — подробности от ОВА

Последствия ракетного удара по Львовщине — в ОВА заявили о попадании в объект энергетики
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о попадании в объект критической энергетической инфраструктуры в регионе в ночь на 22 июня. В результате российской ракетной атаки там загорелся пожар.
Об этом Максим Козицкий сообщил в Telegram.
Последствия ракетной атаки на Львовскую область 22 июня
"Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают пожарные", — отметил Козицкий.
Глава ОВА уточнил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало. Он также добавил, что о масштабах разрушений расскажет впоследствии.
Ночной ракетный обстрел Украины 22 июня
Напомним, что мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Стрыю Львовской области в ночь на субботу, 22 июня. В результате российской атаки на регион начались перебои с электроснабжением.
Также мы сообщали, что в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога в связи с ракетной опасностью и угрозой ударных беспилотников. Кроме того, в ночь на 22 июня Россия также поднимала истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95МС.
Добавим, что в свою очередь ночью 22 июня в Польше взлетели в небо истребители F-16. Местное военное командование объяснило, что это связано с массовым российским обстрелом Украины.
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