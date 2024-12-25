Погода у Львові 26 грудня — прогноз від синоптиків

Дівчата закутані у шарфи. Фото: УНІАН

Завтра у Львові прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Вдень буде тепло, а от вночі повернуться морози.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Львові 26 грудня

В четвер небо над Львовом знову затягнуть хмари. Опадів синоптики у цей день не прогнозують.

Температура повітря зміниться, в місті похолодає. Вночі буде -5...0 °C. Вдень позначки термометра будуть триматись близько 0 °C.

Прогноз погоди у Львові на 26 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня Землю накрила магнітна буря рівня G1. Це може вплинути на метеозалежних людей.

Цьогорічна зима в Україні буде відносно теплою. Найбільші морози та снігопади будуть у січні.