Погода у Львові 26 грудня — прогноз від синоптиків

Насуваються морози — якою буде погода у Львові завтра
Завтра у Львові прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Вдень буде тепло, а от вночі повернуться морози.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Львові 26 грудня
В четвер небо над Львовом знову затягнуть хмари. Опадів синоптики у цей день не прогнозують.
Температура повітря зміниться, в місті похолодає. Вночі буде -5...0 °C. Вдень позначки термометра будуть триматись близько 0 °C.
Нагадаємо, 25 грудня Землю накрила магнітна буря рівня G1. Це може вплинути на метеозалежних людей.
Цьогорічна зима в Україні буде відносно теплою. Найбільші морози та снігопади будуть у січні.
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