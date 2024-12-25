Погода во Львове 26 декабря — прогноз от синоптиков.

Девушки закутанные в шарфы. Фото: УНІАН

Завтра во Львове прогнозируется облачная погода, но без осадков. Днем будет тепло, а вот ночью вернутся морозы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода во Львове 26 декабря

В четверг небо над Львовом снова затянут тучи. Осадки синоптики в этот день не прогнозируют.

Температура воздуха изменится, в городе похолодает. Ночью -5...0 °C. Днем отметки термометры будут держаться около 0 °C.

Прогноз погоды во Львове на 26 декабря. Фото: скриншот

Напомним, 25 декабря Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Это может повлиять на метеозависимых людей.

Нынешняя зима в Украине будет относительно теплой. Самые сильные морозы и снегопады будут в январе.