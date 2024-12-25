Погода во Львове 26 декабря — прогноз от синоптиков.

Надвигаются морозы — какой будет погода во Львове завтра
Завтра во Львове прогнозируется облачная погода, но без осадков. Днем будет тепло, а вот ночью вернутся морозы.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода во Львове 26 декабря
В четверг небо над Львовом снова затянут тучи. Осадки синоптики в этот день не прогнозируют.
Температура воздуха изменится, в городе похолодает. Ночью -5...0 °C. Днем отметки термометры будут держаться около 0 °C.
Напомним, 25 декабря Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Это может повлиять на метеозависимых людей.
Нынешняя зима в Украине будет относительно теплой. Самые сильные морозы и снегопады будут в январе.
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