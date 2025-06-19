Назарій Гусаков пояснив витрати на лікування і відреагував на скандал

Львів'янин Назарій Гусаков. Фото: Еспресо.Захід

31-річний львів’янин Назарій Гусаков, який живе з діагнозом спінальна м’язова атрофія (СМА), заявив, що не привласнював кошти, що були зібрані на лікування. Він заперечив звинувачення у шахрайстві, які ширяться в соцмережах проти нього. За його словами, частину ліків йому доводилося купувати неофіційно, адже офіційні поставки насправді не покривали всіх потреб.

Про це Назарій Гусаков висловився журналістам "Суспільне".

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У коментарі Суспільному Гусаков розповів, що за рік отримав від міської ради 28 флаконів препарату, тоді як його реальна потреба становить близько 40 флаконів. Решту ліків він докуповував самостійно або отримував допомогу від небайдужих людей, зокрема від "покеристів з Латвії", які підтримували його ще до початку офіційного збору коштів.

"Так виходить, що останні два-три дні кожного місяця не хватає з банки препарату. Ти маєш відкрити четверту. Тому 12 місяців, ну, не будемо рахувати по чотири банки препарату, тому що це вийде 48. Ну, нехай порахуємо 40, 40 банок препарату на рік", — сказав він.

Він додав, що вважає помилкою те, що не відокремлював власні кошти від тих, які йому пожертвували на лікування. Мовляв, на гаманці були гроші, які використовувалися як для лікування, так і для побутових потреб.

"Найбільша моя проблема, і я її визнаю, — це те, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти, заробітки, особиста мені допомога від тих самих, ось цей самий покерист — він кожного місяця мені допомагає на криптогаманець, і я ніколи не відокремлював. Я просто ставився до тих коштів, як на допомогу собі, аби якнайдовше жити", — висловився Назарій Гусаков.

Гусаков також наголосив, що в умовах дефіциту офіційних постачань препаратів змушений був шукати альтернативні джерела, іноді з коротким терміном придатності.

Що кажуть у Львівській міській раді стосовно програми допомоги

Тим часом начальниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що Назарій дійсно є учасником міської програми забезпечення ліками для пацієнтів зі СМА з червня 2024 року. За її словами, кількість препаратів для кожного пацієнта визначається на основі висновку Інституту спадкової патології НАН України. Для Гусакова цей висновок передбачає три флакони на місяць.

У 2024 році для нього закупили 14 флаконів препарату за кошти міського бюджету — на це витратили 3,4 млн грн. Ще 14 флаконів було надано Назару компанією "Рош", а наприкінці року держава централізовано передала ще вісім флаконів. У 2025 році вже проведено закупівлю ще 10 флаконів на суму майже 2,5 млн грн, і ще 10 обіцяла надати "Рош".

Назарій також розповів, що нині його стан погіршився і він продовжує лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, Назарія Гусака запідозрили у махінаціях зі збором коштів на лікування. Мовляв, він не надає чіткі звіти на витрати, використовує повторно старі фото задля доказу та провів низку підозрілих фінансових операцій з ФОПами, що пов'язані з обмінниками валют.

Також мер Львова Андрій Садовий прокоментував гучний скандал довкола Назара Гусакова та відповів, що саме йому передала Львівська міська рада та чи може бути він причетний до шахрайства.