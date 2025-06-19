Назарий Гусаков объяснил расходы на лечение и отреагировал на скандал

Львовянин Назарий Гусаков. Фото: Еспресо.Захід

31-летний львовянин Назарий Гусаков, который живет с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), заявил, что не присваивал средства, собранные на лечение. Он отрицает обвинения в мошенничестве, которые распространяются в соцсетях против него. По его словам, часть лекарств ему приходилось покупать неофициально, ведь официальные поставки на самом деле не покрывали всех потребностей.

Об этом Назарий Гусаков высказался журналистам "Суспільне".

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В комментарии Общественному Гусаков рассказал, что за год получил от городского совета 28 флаконов препарата, тогда как его реальная потребность составляет около 40 флаконов. Остальные лекарства он докупал самостоятельно или получал помощь от неравнодушных людей, в частности от "покеристов из Латвии", которые поддерживали его еще до начала официального сбора средств.

"Так получается, что последние два-три дня каждого месяца не хватает из банки препарата. Ты должен открыть четвертую. Поэтому 12 месяцев, ну, не будем считать по четыре банки препарата, потому что это получится 48. Ну, пусть посчитаем 40, 40 банок препарата в год", — сказал он.

Он добавил, что считает ошибкой то, что не отделял собственные средства от тех, которые ему пожертвовали на лечение. Мол, на кошельке были деньги, которые использовались как для лечения, так и для бытовых нужд.

"Самая большая моя проблема, и я ее признаю, — это то, что я никогда не отделял свои собственные средства, заработки, личная мне помощь от тех самых, вот этот самый покерист — он каждый месяц мне помогает на криптокошелек, и я никогда не отделял. Я просто относился к тем средствам, как к помощи себе, чтобы как можно дольше жить", — высказался Назарий Гусаков.

Гусаков также отметил, что в условиях дефицита официальных поставок препаратов вынужден был искать альтернативные источники, иногда с коротким сроком годности.

Что говорят во Львовском городском совете относительно программы помощи

Между тем начальник городского управления здравоохранения Марта Матюшко сообщила, что Назарий действительно является участником городской программы обеспечения лекарствами для пациентов со СМА с июня 2024 года. По ее словам, количество препаратов для каждого пациента определяется на основе заключения Института наследственной патологии НАН Украины. Для Гусакова это заключение предусматривает три флакона в месяц.

В 2024 году для него закупили 14 флаконов препарата за средства городского бюджета — на это потратили 3,4 млн грн. Еще 14 флаконов было предоставлено Назару компанией "Рош", а в конце года государство централизованно передало еще восемь флаконов. В 2025 году уже проведена закупка еще 10 флаконов на сумму почти 2,5 млн грн, и еще 10 обещала предоставить "Рош".

Назарий также рассказал, что сейчас его состояние ухудшилось, и он продолжает лечение и реабилитацию.

Напомним, Назария Гусака заподозрили в махинациях со сбором средств на лечение. Мол, он не предоставляет четкие отчеты на расходы, использует повторно старые фото для доказательства и провел ряд подозрительных финансовых операций с ФЛП, связанных с обменниками валют.

Также мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал громкий скандал вокруг Назара Гусакова и ответил, что именно ему передал Львовский городской совет и может ли быть он причастен к мошенничеству.