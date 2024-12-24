На Львівщині ТЦК проігнорувало заяву на відстрочку, чоловік подав до суду

Львівський окружний адмінсуд. Фото: сайт суду

У Львівській області військовозобов'язаний подав до суду на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там не розглянули його документи щодо отримання відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, у червні військовозобов'язаний надіслав поштою до ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації. Він утримує свого батька, який має другу групу інвалідності.

У військкоматі проігнорували документи та проінформували, що для отримання відстрочки чоловік має особисто прийти до ТЦК.

У суді встановили, що за законом громадянин не має обов'язку особисто відвідувати військкомат для подання заяви та документів на відстрочку. Водночас він дотримався процедури подання документів, а комісія не розглянула надіслані документи та не ухвалила рішення. Там визначили, що ця бездіяльність є протиправною.

Рішення суду

Суд зобов’язав працівників ТЦК розглянути заяву та документи чоловіка й ухвалити рішення щодо надання відстрочки.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який купив через інтернет підроблену довідку ВЛК та намагався завірити її в ТЦК.

Також ми писали, що на Полтавщині 25-річний чоловік не прийшов до ТЦК через хвору матір, його судили.