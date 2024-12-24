Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Не дали відстрочку — на Львівщині чоловік судився з ТЦК arrow

Не дали відстрочку — на Львівщині чоловік судився з ТЦК

24 грудня 2024 18:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині ТЦК проігнорувало заяву на відстрочку, чоловік подав до суду
Львівський окружний адмінсуд. Фото: сайт суду
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області військовозобов'язаний подав до суду на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там не розглянули його документи щодо отримання відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Так, у червні військовозобов'язаний надіслав поштою до ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації. Він утримує свого батька, який має другу групу інвалідності.

У військкоматі проігнорували документи та проінформували, що для отримання відстрочки чоловік має особисто прийти до ТЦК.

У суді встановили, що за законом громадянин не має обов'язку особисто відвідувати військкомат для подання заяви та документів на відстрочку. Водночас він дотримався процедури подання документів, а комісія не розглянула надіслані документи та не ухвалила рішення. Там визначили, що ця бездіяльність є протиправною. 

Рішення суду

Суд зобов’язав працівників ТЦК розглянути заяву та документи чоловіка й ухвалити рішення щодо надання відстрочки. 

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який купив через інтернет підроблену довідку ВЛК та намагався завірити її в ТЦК.

Також ми писали, що на Полтавщині 25-річний чоловік не прийшов до ТЦК через хвору матір, його судили.

суд Львівська область відстрочка ТЦК та СП судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

18:50 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року

18:37 Україна отримала 1 млрд дол. від США з активів Росії

18:35 Вакансії у свята — як українцям заробити наприкінці грудня

18:21 Бронювання працівників — кого з одеситів воно стосується

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:21 Метро по 37 грн — чи зросте вартість проїзду у Києві

18:20 Не дали відстрочку — на Львівщині чоловік судився з ТЦК

18:19 Уряд хоче виключити російську та білоруську мови з-під захисту

18:14 У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали загиблого — фото

17:58 У Київраді назвали столичний міст, який став найдорожчим у світі

Термінова новина

18:50 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року

18:37 Україна отримала 1 млрд дол. від США з активів Росії

18:35 Вакансії у свята — як українцям заробити наприкінці грудня

18:21 Бронювання працівників — кого з одеситів воно стосується

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:21 Метро по 37 грн — чи зросте вартість проїзду у Києві

18:20 Не дали відстрочку — на Львівщині чоловік судився з ТЦК

18:19 Уряд хоче виключити російську та білоруську мови з-під захисту

18:14 У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали загиблого — фото

17:58 У Київраді назвали столичний міст, який став найдорожчим у світі

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні