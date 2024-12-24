Во Львовской области ТЦК проигнорировало заявление на отсрочку, мужчина подал в суд

Львовский окружной админсуд. Фото: сайт суда

Во Львовской области военнообязанный подал в суд на Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там не были рассмотрены его документы по поводу получения отсрочки от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, в июне военнообязанный направил по почте в ТЦК документы для получения отсрочки от мобилизации. Он содержит своего отца, который имеет вторую группу инвалидности.

В военкомате проигнорировали документы и проинформировали, что для получения отсрочки мужчина должен лично прийти в ТЦК.

В суде установили, что по закону гражданин не обязан лично посещать военкомат для подачи заявления и документов на отсрочку. В то же время он придерживался процедуры подачи документов, а комиссия не рассмотрела присланные документы и не приняла решения. Там определили, что это бездействие является противоправным.

Решение суда

Суд обязал работников ТЦК рассмотреть заявление и документы мужчины и принять решение о предоставлении отсрочки.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который купил через интернет поддельную справку ВВК и пытался заверить ее в ТЦК.

Также мы писали, что в Полтавской области 25-летний мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери, его судили.