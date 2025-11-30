У Львові вчергове вийшли на акцію на підтримку військовополонених ЗСУ

Акція у Львові на підтримку бійців ЗСУ, які знаходяться в полоні окупантів РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

У Львові відбулася традиційна щотижнева мирна акція на підтримку українських військовополонених та безвісти зниклих захисників під гаслом "Не мовчи! Полон вбиває!". Учасники акції пройшли алеєю на проспекті Свободи, а потім зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

На акції була кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Нагадати про кожного, хто в полоні

Серед учасників ходи були родичі, друзі військових та небайдужі громадяни. Були й ті, хто особисто переніс всі тяготи полону російських окупантів.

В акції брали участь поранені бійці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Подібні акції, що регулярно проходять у багатьох містах України та світу, мають на меті не лише моральну підтримку родин, але й постійне нагадування суспільству, владі та міжнародній спільноті про долі українських воїнів.

Серед учасників акції були й колишні полонені РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Учасники акції з плакатами та національною символікою закликали світову спільноту використовувати всі можливі механізми для звільнення українських захисників та наголошували, що "полон вбиває", оскільки умови утримання є нелюдськими і часто призводять до тортур та смерті.

Підтримували не тільки полонених бійців "Азову", але й героїв з інших військових підрозділів ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Мета подібних акцій: привернення уваги до необхідності прискорити процес обмінів та повернення додому всіх військовополонених, особливо захисників "Азовсталі" та оборонців Маріуполя, а також демонстрація родинам, що їхні близькі не забуті.

Учасники акції на підтримку полонених бійців ЗСУ у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Раніше повідомлялось, що російські окупанти вбили пʼятьох українських військових, які потрапили в полон та не могли чинити опір. Черговий воєнний злочин загарбників стався 27 листопада.

Раніше російська неонацистська ДШРГ "Русич", що воює на боці РФ, опублікувала заклик, який фактично підбурює до вбивства українських полонених.