Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів "Не мовчи! Полон вбиває!" — у Львові підтримали полонених ЗСУ

"Не мовчи! Полон вбиває!" — у Львові підтримали полонених ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 04:45
У Львові вчергове вийшли на акцію на підтримку військовополонених ЗСУ
Акція у Львові на підтримку бійців ЗСУ, які знаходяться в полоні окупантів РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

У Львові відбулася традиційна щотижнева мирна акція на підтримку українських військовополонених та безвісти зниклих захисників під гаслом "Не мовчи! Полон вбиває!". Учасники акції пройшли алеєю на проспекті Свободи, а потім зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

На акції була кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Реклама
Читайте також:

Нагадати про кожного, хто в полоні

Серед учасників ходи були родичі, друзі військових та небайдужі громадяни. Були й ті, хто особисто переніс всі тяготи полону російських окупантів.

"Не мовчи! Полон вбиває!" — у Львові підтримали полонених ЗСУ - фото 1
В акції брали участь поранені бійці ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Подібні акції, що регулярно проходять у багатьох містах України та світу, мають на меті не лише моральну підтримку родин, але й постійне нагадування суспільству, владі та міжнародній спільноті про долі українських воїнів.

"Не мовчи! Полон вбиває!" — у Львові підтримали полонених ЗСУ - фото 2
Серед учасників акції були й колишні полонені РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Учасники акції з плакатами та національною символікою закликали світову спільноту використовувати всі можливі механізми для звільнення українських захисників та наголошували, що "полон вбиває", оскільки умови утримання є нелюдськими і часто призводять до тортур та смерті.

"Не мовчи! Полон вбиває!" — у Львові підтримали полонених ЗСУ - фото 3
Підтримували не тільки полонених бійців "Азову", але й героїв з інших військових підрозділів ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Мета подібних акцій: привернення уваги до необхідності прискорити процес обмінів та повернення додому всіх військовополонених, особливо захисників "Азовсталі" та оборонців Маріуполя, а також демонстрація родинам, що їхні близькі не забуті.

"Не мовчи! Полон вбиває!" — у Львові підтримали полонених ЗСУ - фото 4
Учасники акції на підтримку полонених бійців ЗСУ у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Раніше повідомлялось, що російські окупанти вбили пʼятьох українських військових, які потрапили в полон та не могли чинити опір. Черговий воєнний злочин загарбників стався 27 листопада.

Раніше російська неонацистська ДШРГ "Русич", що воює на боці РФ, опублікувала заклик, який фактично підбурює до вбивства українських полонених.

Львів акція полонені війна в Україні зниклі безвісти
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації