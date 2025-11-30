У Львові вчергове вийшли на акцію на підтримку військовополонених ЗСУ

"Не мовчи! Полон вбиває!" — у Львові підтримали полонених ЗСУ
У Львові відбулася традиційна щотижнева мирна акція на підтримку українських військовополонених та безвісти зниклих захисників під гаслом "Не мовчи! Полон вбиває!". Учасники акції пройшли алеєю на проспекті Свободи, а потім зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
На акції була кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Нагадати про кожного, хто в полоні
Серед учасників ходи були родичі, друзі військових та небайдужі громадяни. Були й ті, хто особисто переніс всі тяготи полону російських окупантів.
Подібні акції, що регулярно проходять у багатьох містах України та світу, мають на меті не лише моральну підтримку родин, але й постійне нагадування суспільству, владі та міжнародній спільноті про долі українських воїнів.
Учасники акції з плакатами та національною символікою закликали світову спільноту використовувати всі можливі механізми для звільнення українських захисників та наголошували, що "полон вбиває", оскільки умови утримання є нелюдськими і часто призводять до тортур та смерті.
Мета подібних акцій: привернення уваги до необхідності прискорити процес обмінів та повернення додому всіх військовополонених, особливо захисників "Азовсталі" та оборонців Маріуполя, а також демонстрація родинам, що їхні близькі не забуті.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти вбили пʼятьох українських військових, які потрапили в полон та не могли чинити опір. Черговий воєнний злочин загарбників стався 27 листопада.
Раніше російська неонацистська ДШРГ "Русич", що воює на боці РФ, опублікувала заклик, який фактично підбурює до вбивства українських полонених.
