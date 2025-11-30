Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов "Не молчи! Плен убивает!" — во Львове поддержали пленных ВСУ

"Не молчи! Плен убивает!" — во Львове поддержали пленных ВСУ

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 04:45
Во Львове в очередной раз вышли на акцию в поддержку военнопленных ВСУ
Акция во Львове в поддержку бойцов ВСУ, которые находятся в плену оккупантов РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Во Львове состоялась традиционная еженедельная мирная акция в поддержку украинских военнопленных и без вести пропавших защитников под лозунгом "Не молчи! Плен убивает!". Участники акции прошли по аллее на проспекте Свободы, а затем собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

На акции была корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Напомнить о каждом, кто в плену

Среди участников шествия были родственники, друзья военных и неравнодушные граждане. Были и те, кто лично перенес все тяготы плена российских оккупантов.

"Не молчи! Плен убивает!" — во Львове поддержали пленных ВСУ - фото 1
В акции принимали участие раненые бойцы ВСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Подобные акции, которые регулярно проходят во многих городах Украины и мира, имеют целью не только моральную поддержку семей, но и постоянное напоминание обществу, власти и международному сообществу о судьбах украинских воинов.

"Не молчи! Плен убивает!" — во Львове поддержали пленных ВСУ - фото 2
Среди участников акции были и бывшие пленные РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Участники акции с плакатами и национальной символикой призвали мировое сообщество использовать все возможные механизмы для освобождения украинских защитников и отмечали, что "плен убивает", поскольку условия содержания являются нечеловеческими и часто приводят к пыткам и смерти.

"Не молчи! Плен убивает!" — во Львове поддержали пленных ВСУ - фото 3
Поддерживали не только пленных бойцов "Азова", но и героев из других военных подразделений ВСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Цель подобных акций: привлечение внимания к необходимости ускорить процесс обменов и возвращения домой всех военнопленных, особенно защитников "Азовстали" и защитников Мариуполя, а также демонстрация семьям, что их близкие не забыты.

"Не молчи! Плен убивает!" — во Львове поддержали пленных ВСУ - фото 4
Участники акции в поддержку пленных бойцов ВСУ во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили пятерых украинских военных, которые попали в плен и не могли сопротивляться. Очередное военное преступление захватчиков произошло 27 ноября.

Ранее российская неонацистская ДШРГ "Русич", воюющая на стороне РФ, опубликовала призыв, который фактически подстрекает к убийству украинских пленных.

Львов акция пленные война в Украине пропавшие без вести
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации