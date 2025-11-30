Во Львове в очередной раз вышли на акцию в поддержку военнопленных ВСУ

Акция во Львове в поддержку бойцов ВСУ, которые находятся в плену оккупантов РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Во Львове состоялась традиционная еженедельная мирная акция в поддержку украинских военнопленных и без вести пропавших защитников под лозунгом "Не молчи! Плен убивает!". Участники акции прошли по аллее на проспекте Свободы, а затем собрались возле памятника Тарасу Шевченко.

На акции была корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Напомнить о каждом, кто в плену

Среди участников шествия были родственники, друзья военных и неравнодушные граждане. Были и те, кто лично перенес все тяготы плена российских оккупантов.

В акции принимали участие раненые бойцы ВСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Подобные акции, которые регулярно проходят во многих городах Украины и мира, имеют целью не только моральную поддержку семей, но и постоянное напоминание обществу, власти и международному сообществу о судьбах украинских воинов.

Среди участников акции были и бывшие пленные РФ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Участники акции с плакатами и национальной символикой призвали мировое сообщество использовать все возможные механизмы для освобождения украинских защитников и отмечали, что "плен убивает", поскольку условия содержания являются нечеловеческими и часто приводят к пыткам и смерти.

Поддерживали не только пленных бойцов "Азова", но и героев из других военных подразделений ВСУ. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Цель подобных акций: привлечение внимания к необходимости ускорить процесс обменов и возвращения домой всех военнопленных, особенно защитников "Азовстали" и защитников Мариуполя, а также демонстрация семьям, что их близкие не забыты.

Участники акции в поддержку пленных бойцов ВСУ во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили пятерых украинских военных, которые попали в плен и не могли сопротивляться. Очередное военное преступление захватчиков произошло 27 ноября.

Ранее российская неонацистская ДШРГ "Русич", воюющая на стороне РФ, опубликовала призыв, который фактически подстрекает к убийству украинских пленных.