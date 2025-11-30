Во Львове в очередной раз вышли на акцию в поддержку военнопленных ВСУ

"Не молчи! Плен убивает!" — во Львове поддержали пленных ВСУ
Во Львове состоялась традиционная еженедельная мирная акция в поддержку украинских военнопленных и без вести пропавших защитников под лозунгом "Не молчи! Плен убивает!". Участники акции прошли по аллее на проспекте Свободы, а затем собрались возле памятника Тарасу Шевченко.
На акции была корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Напомнить о каждом, кто в плену
Среди участников шествия были родственники, друзья военных и неравнодушные граждане. Были и те, кто лично перенес все тяготы плена российских оккупантов.
Подобные акции, которые регулярно проходят во многих городах Украины и мира, имеют целью не только моральную поддержку семей, но и постоянное напоминание обществу, власти и международному сообществу о судьбах украинских воинов.
Участники акции с плакатами и национальной символикой призвали мировое сообщество использовать все возможные механизмы для освобождения украинских защитников и отмечали, что "плен убивает", поскольку условия содержания являются нечеловеческими и часто приводят к пыткам и смерти.
Цель подобных акций: привлечение внимания к необходимости ускорить процесс обменов и возвращения домой всех военнопленных, особенно защитников "Азовстали" и защитников Мариуполя, а также демонстрация семьям, что их близкие не забыты.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили пятерых украинских военных, которые попали в плен и не могли сопротивляться. Очередное военное преступление захватчиков произошло 27 ноября.
Ранее российская неонацистская ДШРГ "Русич", воюющая на стороне РФ, опубликовала призыв, который фактически подстрекает к убийству украинских пленных.
