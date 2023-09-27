Не ракетами єдиними: як львівські забудовники залишили людей без даху над головою

Недобудовані будинки. Фото Новини.LIVE, Марта Байдака

Декілька місяців тому у Львові розгорівся скандал між будівельною компанією "Рубікон Груп", акціонерами та інвесторами. Колишнє керівництво "Рубікон Груп" заявило про рейдерське захоплення фірми, засновники змінили керівника та припинилось будівництво житлового комплексу.

Зупинене будівництво. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Що стоїть за заявою "спроби рейдерства", чому замінили директора фірми, хто на кого подав в суд і найголовніше — чому львів'яни до сьогодні залишились без житла, — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Рейдерське захоплення

У червні тодішній директор будівельної компанії "Рубікон груп" Тарас Іваньо заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень (на момент публікації офіційний сайт з опублікованою заявою ліквідували).

"У 2022 році директору ТОВ "БІК "РУБІКОН ГРУП" Тарасу Іваньо стало відомо про розкрадання грошових коштів вкладників, інвесторів і покупців нерухомості компанії. У зв’язку з наявною інформацією, ним невідкладно були надані відповідні відомості до правоохоронних органів", — йшлося в повідомленні.

Ексдиректор "Рубікон Груп" Тарас Іваньо. Фото: Facebook Марта Іваньо



Ще раніше, 6 жовтня 2022 року, загальні збори учасників ТОВ "БІК "РУБІКОН ГРУП" ліквідували одноосібний виконавчий орган управління (посаду директора) та створили колегіальний орган управління — Дирекцію у складі трьох осіб (директор — Іваньо Тарас, комерційний директор — Іваник Ігор, фінансовий директор — Коваленко Віталій).

Засновинки підозрюють ексдиректора у "відмиванні" грошей

За інформацією у ЗМІ, підставою стала підозра засновників товариства щодо нецільового використання директором Тарасом Романовичем коштів інвесторів, і як наслідок — неможливість закінчення будівництва проєктів, що вкрай важливо для будь-якої будівельної компанії. Дирекцію створювали для того, аби посилити контроль за діяльністю виконавчого органу та розподілу повноважень з керівництва між різними незалежними особами, а також — допомоги тодішньому директору закінчити реалізацію проєкту.

Звільнили директора 12 червня 2023 року

Уже 12 червня 2023 року колишнього директора Тараса Іваньо на загальних зборах учасників товариства звільнили з посади директора (більшістю голосів у передбачений законом та статутом товариства спосіб), оскільки він, зі слів акціонерів, систематично і незаконно використовував кошти компанії для власних потреб.

Крім того, не декларував доходи, зловживав своїм службовим становищем, а також виводив гроші та майно товариства на власну користь. Замість Тараса Іваньо акціонери призначили нову директорку — Інну Гищук. Після чого колишній директор заявив про спробу рейдерського захоплення фірми.

"Рубікон Груп" заснували у 2015 році

До слова, ТОВ "Рубікон Груп" — це львівська будівельна компанія, яку заснували у 2015 році. Компанією було збудовано та введено в експлуатацію житлову та комерційну нерухомість у м. Львові та в Львівській області загальною площею, що перевищує 25 000,00 кв.м. Серед реалізованих об'єктів житлові комплекси: Rubicon City, Rubicon Premium, Винний парк, бізнес-центр за адресою вул. В. Липинського, 36, м. Львів, Таунхауси Rubicon Cottages.

Скриншот з Youcontrol

Що кажуть вкладники?

Львівський забудовник "Рубікон груп" уже понад рік затримує введення в експлуатацію новобудови ЖК "Етнодім". Саме про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповідають покупці, які є інвесторами у будівництві.

Як розповіла Новини.LIVE інвесторка ЖК "Етнодім" Оксана Семинишин, вона разом із чоловіком у 2021 році вирішила придбати житло для своїх дітей за майже один мільйон гривень.

"Нашої квартири немає"

— Ми купили двокімнатну квартиру за майже мільйон гривень. В нас було розтермінування на рік. Ми виплатили вчасно усю стовідсоткову оплату, але до сьогодні будинок не збудували. Як розпочалась повномасштабне вторгнення, будівництво зупинилось повністю, пізніше трохи почали щось будувати, але на сьогодні наш під'їзд має вигляд першого поверху залитого моноліту і все. Нашої квартири по факту немає. Всі оплати були в гривнях. Оплати були через банк, тому у нас на руках є всі платіжки.

Будівельний майданчик. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Ще один покупець, військовий Андрій Мерцело, розповів Новини.LIVE, що затримка із будівництвом ЖК розпочалася ще задовго до повномасштабної війни.

"Нас "годували" обіцянками, але житла ми не маємо"

— Я сам військовий, в 2020 році вийшов на пенсію, отримав компенсацію від держави і вирішив дітям купити житло в "Рубікон груп". На той час ми вклали більше чим 800 тис. грн. На сьогодні збудований тільки один під'їзд з цілого ЖК.

Багатоквартирні будинки. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Затримка з будівництвом у забудовника почалась ще з початку пандемії. Нас "годували" обіцянками, що от от будуть зводити будинок, але почалась війна і будівництво взагалі припинилось. В мене третя черга, третій будинок — збудований тільки один під'їзд. Зараз компанія розлітається, невідомо, що буде далі.

Недобудований будинок. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Львів’янка Вікторія Гриців у коментарі Новини.LIVE каже, що купувала житло у "Рубікон груп" за готівку і віддавала гроші в присутності тодішнього директора Тараса Іваньо, бо так сказав менеджер фірми.

"Гроші готівкою, й оплата в присутності директора"

— Ми купували в 2020 році квартиру за 850 тис грн, і при оплаті під час спілкування з менеджером нам сказали, що потрібно принести готівку в офіс. Бо, як нам пояснили, це не проблема, не потрібно їздити в банк і все можна все залагодити в офісі. Готівку нам сказали привезти тільки в той день і в ту годину, коли буде директор.

В офісі, коли ми віддали готівку, менеджер видав нам догорів, який ми уклали, квитанцію та касовий ордер про оплату. Зараз коли змінилась дирекція, нам як вкладникам говорять, що не знають, чи наші готівкові кошти надійшли на рахунки.

Власниця квартири єдиного зданого будинку у ЖК "Етнодім" Ангеліна Федорко у коментарі Новини.LIVE каже, будинок здали, але комунікацій не підключили.

"Хотіли житло, а отримали банкрутство"

— Ми з чоловіком купили квартиру на початку 2020 року. Обрали цю компанію, позаяк у Львові популярно купувати квартиру на стадії котловану. На той час ціна квартиру була доступною, це молодий забудовник, в якого не було негативних відгуків. Ми заплатили 30 тисяч доларів. В нас перший будинок, він збудований, але жодні комунікації не підключені. Нам обіцяли у березні 2021 року віддати ключі від квартири. До того часу будинок був побудований, але потім почалися затримки.

Будинки, які мали здати інвесторам. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Ми розуміємо — війна, але вже у липні минулого року ми прийшли з конкретними питаннями до забудовника. Чому вони й надалі не працюють? Роботи не продовжили, ми у жовтні організувалися і почали "тиснути" на забудовника. І вже під тиском вкладників забудовник нам переробив фасад — і все. Попередній директор Тарас Іваньо пообіцяв, що ось-ось, і все буде дороблено, і ми навіть почали робити ремонт в квартирі. Натомість потім побачили повідомлення про те, що фірма стала банкрутом.

Чому банкрути?

За даними Youcontrol, засновником компанії "Рубікон-груп" є акціонерне товариство "Глоріон" — закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд , якому належить 10% компанії "Рубікон Груп". "Глоріан" 25 серпня подав заяву до суду про банкрутство забудовника. Свої дії представники "Глоріону" пояснили "відсутністю домовленостей" із новою дирекцією компанії-забудовника щодо погашення ними боргів та "відсутністю у діях дирекції будь-який вчинків, що могли б свідчити про нормальне здійснення господарської діяльності товариства".

Скрин з Youcontrol

Про це стало відомо з відповіді дирекції “Рубікон Груп”, які у себе в телеграм каналі заявили, що "Глоріон" перемовин не ініціював та не проводив. Натомість нове керівництво "Рубікону" занчали що такими методами колишній директор Тарас Іваньо намагається отримати підконтрольного арбітражного керуючого, аби повернути контроль над компанією.

Скрин з телеграм-каналу "Рубікон Груп"

"Зазначимо, що ніяких перемовин з АТ "Глоріон" чи хоча б спроб організувати такі домовленості не було. Це й не дивно, адже директор та одноособовий засновник АТ "Глоріон" — добре всім відомий Горпинюк Іван Ігорович, який діє виключно під егідою та за вказівкою пана Тараса. Водночас пан Тарас намагається повторно переконати всіх у своїй "незамінності" на посаді директора ТОВ "БІК "РУБІКОН ГРУП", — йдеться у повідомленні.

Покупці створили ініцативну групу

Повертаємось до покупців- інвесторів. Дізнавшись про "дерибан" фірми, вкладники створили ініціативну групу, щоб тримати руку на пульсі всіх подій. Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла представниця ініціативної групи від покупців квартир ЖК "Етнодім" та інвесторка Ярина Мелень.

Власники квартир у ЖК "Етнодім". Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— В нас мета одна — щоб добудували наші будинки. Наша ініціативна група утворилася після того, коли ми в червні побачили заяву на сайті "Рубікону" про рейдерське захоплення яке ставить під загрозу всю діяльність компанії і відповідно будівництво всього нашого житла.

Незважаючи на всю ситуацію, що нічого не будується, квартири у вільному продажі в інтернеті на сайті "Рубікон Груп" досі є.

"Рубікон Груп" продали 360 квартир

— Ми спілкуємося зі всіма сторонами конфлікту: зі старою дирекцією, з новою дирекцією, з власниками землі. Ми контактуємо з Давидівською ОТГ, на території якої є наша будова. Та попри все що відбувається, згідно даних з сайту квартири у вільному продажі в інтернеті на сайті "Рубікон-груп" досі є. Користуючись цими даними, які на тому сайті є, ми порахували, що продано 360 квартир.

Згідно даних пошуковика нерухомості ЛУН. станом на зараз продажі в ЖК Етнодім призупинено. Також, 1 будинок збудовано, але не введено в експлуатацію, 2 будинки будуються, а ще три 3 будинки призупинено будівництво.

Скрін з сайту продажів ЛУН

Нове керівництво Рубікон Груп — Інна Гищук, яка представляє інтереси фірми в суді у коментарі Новини.LIVE каже, через нестачу грошей не можуть зараз завершити будову.

"Немає грошей — нема будівництва"

— Позов ми отримали від акціонерного товариства глоріан по стягнення заборгованості фінансової допомоги. ми будемо відстоювати інтереси товариства що банкрутство не вигідне жодній стороні і в першу чергу для людей. До мене прийшли люди з тим що хтось повністю хто частково оплатили майнові права а своїх квадратних метрів не отримали. На момент зміни керівництва "Рубікон Груп" люди квартир не отримали. Засновники прийняли рішення про зміну керівництва. І 12 червня мене призначили загальними зборами директором. Але ще є фінансовий та комерційний директори.

Інна Гищук у суді. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

"Зараз проводиться аудит"

Зараз у нас проводиться аудит на фірмі, оскільки великий обсяг цифр. багато людей оплатили готівкою і наразі ми цих грошей не бачимо на розрахункових рахунках. Аудит проводиться досить довго так як попереднє керівництво не передало всіх документів. Як тільки ми будемо мати проектну кошторисну документацію тоді відновимо будівництво.

Натомість адвокат АТ "Глоріан" та Траса Іваньо — Іван Хандусенко у коментарі Новини.LIVE, каже що "Рубікон Груп" заборгував Глоріану понад 128 мільйонів гривень. Відтак, банкрутство "Рубікон Груп" та поновлення на посаді попереднього керівника Тараса Іваня дозволить завершити будівництво.

"Рубікон" заборгував "Глоріану" 128 мільйонів гривень

— Є заборгованість між "Рубікон Груп до АТ "Глоріан". АТ "Глоріан" надавав процентні позики впроовж двох років. Ці кошти не повернулись, тому немає довіри до "Рубікону" і до нового керівництва. У наслідок ми вимушені прохати про повернення коштів, а це більше 128 млн грн. Щодо Тараса Іваньо, то він працює над тим щоб добудувати ЖК "Етно Дім"

Для чого банкрутство? Для того, щоб в процесі банкрутства вийти на процес санації, під час якого зайде арбітражний керуючий і зберуться всі активи. Якщо, наприклад, самий гірший варіант — це ліквідація, то в процесі банкрутства є інвестори, які будуть готові купити і побудувати за власний рахунок. Щодо грошей, то зараз слідство встановлює, де ділись гроші і куди виводились.

Адвокат Дмитро Швець Новини.LIVE повідомив, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень, провадження щодо банкрутства "Рубікон Груп" ще не відкрито і як наслідок, говорити про початок процедури банкрутства зарано.

— Звичайно, банкрутство забудовника для інвесторів будівництва (майбутніх власників нерухомості) не є приємною подією і додає невизначеності щодо подальшої долі будинку та в кращому випадку — щодо термінів завершення будівництва.

Адвокат додає, якщо "Рубікон Груп" все ж таки увійде у процедуру банкрутства, то інвестори мають слідувати стандартному алгоритму дій кредиторів, а саме: протягом 30 днів з моменту відкриття справи подати свої вимоги до забудовника. Така заява подається до господарського суду, де розглядається справа — у цьому випадку таким судом є Господарський суд Львівської області.

— Враховуючи те, що будинок перебуває на стадії будівництва, інвестори мають право вимагати повернення грошових коштів, які були ними залучені в будівництво. Але, враховуючи рівень інфляції, така перспектива не дозволить інвесторам повністю уникнути збитків. Найкращий варіант поведінки інвесторів будівництва — об’єднання з метою консолідації зусиль по відстоювання своїх прав та пошук компромісів з забудовником з метою визнання за собою права власності на свої квартири/приміщення, які станом на зараз є, фактично, об’єктами незавершеного будівництва.

Недобуд. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Як розповіла у коментарі Новини.LIVE правозахисниця Ірина Юзик, згідно статистики кожен четвертий будинок в Україні є недобудований.

— Я ще не чула жодної історії, де б в Україні добудували ЖК або арештували активи будівельники.Бо за ті активи можна добутувати житло. Як мені відомо, були такі випадки коли у людей був зведений будинок на 80 % то 20 % — люди добудовували самі. Коли будівництво на стадії котловану, то зрозуміло що тут без судів, прокуратури не обійтись.