Не ракетами едиными: как львовские застройщики оставили людей без крова

Недостроенные дома. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Несколько месяцев назад во Львове разгорелся скандал между строительной компанией "Рубикон Групп", акционерами и инвесторами. Бывшее руководство "Рубикон Груп" заявило о рейдерском захвате фирмы, учредители сменили руководителя и прекратилось строительство жилого комплекса.

Остановленное строительство. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Что стоит за заявлением "попытки рейдерства", почему заменили директора фирмы, кто на кого подал в суд и самое главное — почему львовяне до сих пор остались без жилья, — читайте в материале Новини.LIVE

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Рейдерский захват

В июне тогдашний директор строительной компании "Рубикон групп" — Тарас Иваньо заявил о попытке рейдеров захватить имущество компании на 53 млн гривен (на момент публикации официальный сайт с опубликованным заявлением ликвидировали)

"В 2022 году директору ООО "БИК" РУБИКОН ГРУПП" Тарасу Иване стало известно о похищении денежных средств вкладчиков, инвесторов и покупателей недвижимости компании. В связи с имеющейся информацией им безотлагательно были предоставлены соответствующие сведения в правоохранительные органы", — говорилось в сообщении.

Эксдиректор "Рубикон Груп" Тарас Иваньо. Фото: Facebook Марта Иваньо



Еще раньше, 6 октября 2022 года общее собрание участников ООО "БИК "РУБИКОН ГРУПП" ликвидировали единоличный исполнительный орган управления (должность директора) и создали коллегиальный орган управления — Дирекцию в составе трех человек (директор — Иваньё Тарас, коммерческий директор — Иваник Игорь, финансовый директор — оваленко Виталий).

Основатели подозревают экс директора в "отмывании" денег

По информации в СМИ, основанием стало подозрение учредителей Общества относительно нецелевого использования директором Тарасом Романовичем средств инвесторов и как следствие, невозможность окончания строительства проектов, что крайне важно для любой строительной компании. Дирекцию создавали для того, чтобы усилить контроль за деятельностью исполнительного органа и распределения полномочий по руководству между разными независимыми лицами, а также помощи тогдашнему директору закончить реализацию проекта.

Уволили директора 12 июня 2023 года

Уже 12 июня 2023 бывшего директора Тараса Иваньо на общем собрании участников общества уволили с должности директора (большинством голосов в предусмотренный законом и уставом общества способ), поскольку он, по словам акционеров, систематически и незаконно использовал средства компании для собственных нужд.

Кроме того, не декларировал доходы, злоупотреблял своим служебным положением, выводил деньги и имущество Общества в собственную пользу. Вместо Тараса Иваня акционеры назначили нового директора — Инну Гищук. После чего бывший директор заявил о попытке рейдерского захвата фирмы.

"Рубикон Груп" основали в 2015 году

К слову, ООО "Рубикон Групп" — это львовская строительная компания, основанная в 2015 году. Компанией была построена и введена в эксплуатацию жилая и коммерческая недвижимость во Львове и Львовской области общей площадью превышающей 25 000 00 м2. Среди реализуемых объектов жилые комплексы: Rubicon City, Rubicon Premium, Винный парк, бизнес-центр по адресу: ул. Липинского, 36, г. Львов, Таунхаусы Rubicon Cottages.

Скрин из Youcontrol

Что говорят вкладчики?

Львовский застройщик "Рубикон групп" уже больше года задерживает ввод в эксплуатацию новостройки — ЖК "Этно Дом". Именно об этом в интервью Новости.LIVE рассказывают покупатели, являющиеся инвесторами в строительстве.

Как рассказала Новости.LIVE инвесторка ЖК этнодом Оксана Семинишин, она вместе с мужем в 2021 году решила приобрести жилье для своих детей почти за миллион гривен.

"Нашей квартиры нет"

— Мы купили двухкомнатную квартиру почти за миллион гривен. У нас была рассрочка на год. Мы выплатили вовремя всю стопроцентную оплату, но до сих пор дом не построили. Как началось полномасштабное вторжение строительство остановилось полностью, позже немного начали что-то строить, но сегодня наш подъезд в виде первого этажа залитого монолита и все. Нашей квартиры по факту нет. Все оплаты были в гривнах. Оплаты были через банк, потому у нас на руках есть все платежки.

Строительная площадка. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Еще один покупатель, военный Андрей Мерцело, рассказал Новини.LIVE что задержка со строительством ЖК началась еще задолго до полномасштабной войны.

"Нас "кормили" обещаниями, но жилья у нас нет"

— Я сам военный, в 2020 году вышел на пенсию, получил компенсацию от государства и решил детям купить жилье в "Рубикон групп". К тому времени мы вложили более 800 тысяч грн. На сегодняшний день построен только один подъезд из целого ЖК.

Многоквартирные дома. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Задержка со строительством у застройщика началась с начала пандемии. Нас кормили обещаниями, что вот будут возводить дом, но началась война и строительство вообще прекратилось. У меня третья очередь, третий дом — построен только один подъезд. Сейчас компания разлетается, неизвестно что будет дальше.

Недостроенный дом. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Львовянка Виктория Грицев в комментарии Новини.LIVE, говорит покупала жилье у "Рубикон групп" за наличные деньги и отдавала деньги в присутствии тогдашнего директора Тараса Иваньо потому что так сказал менеджер фирмы.

"Деньги наличными и оплата в присутствии директора"

— Мы покупали в 2020 году квартиру за 850 тыс. грн и когда при оплате, во время общения с менеджером нам сказали, что нужно принести наличные деньги в офис. Потому как нам объяснили, что это не проблема, не нужно ездить в банк и все можно все уладить в офисе. Наличные нам сказали привезти только в тот день и в тот час, когда будет директор.

В офисе когда мы отдали наличные деньги, нам менеджер выдал квитанцию и кассовый ордер об оплате. Сейчас, когда изменилась дирекция, нам как вкладчикам говорят, что не знают, наши ли наличные средства поступили на счета.

Владелица квартиры единственного сданного дома в ЖК Этно Дом Ангелина Федорко в комментарии Новини.LIVE говорит, дом сдали, но коммуникаций не подключили.

"Хотели жилье, а получили банкротство"

— Мы с мужем купили квартиру в начале 2020 года. Выбрали эту компанию, так как во Львове популярно покупать квартиру на стадии котлована. К тому времени цена квартиры была доступной, это молодой застройщик у которого не было негативных отзывов. Мы заплатили 30 тысяч долларов. У нас первый дом, он построен, но никакие коммуникации не подключены. Нам обещали в марте 2021 отдать ключи от квартиры. К тому времени здание было построено, но затем начались задержки.

Дома, которые должны были сдать инвесторам. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Мы понимаем война, но уже в июле прошлого года мы пришли с конкретными вопросами к застройщику. Почему они и дальше не работают? Работы не продолжили, мы в октябре организовались и начали "давить" на застройщика. И уже под давлением вкладчиков застройщик нам переделал фасад — и все. Предыдущий директор Тарас Ивано пообещал, что вот и все будет доработано и мы даже начали делать ремонт в квартире. Потом увидели сообщение о том, что фирма стала банкротом.

Почему банкроты?

По данным Youcontrol, основателем компании "Рубикон-групп" является акционерное общество "Глорион" — закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд, которому принадлежит 10% компании "Рубикон Групп". "Глориан" — 25 августа подал заявление в суд о банкротстве застройщика. Свои действия представители "Глориона" объяснили "отсутствием договоренностей" с новой дирекцией компании-застройщика по погашению ими долгов и "отсутствием в действиях дирекции каких-либо поступков, которые могли бы свидетельствовать о нормальном осуществлении хозяйственной деятельности Общества".

Скрин из Youcontrol

Об этом стало известно из ответа дирекции "Рубикон Груп", которые у себя в телеграммах канале заявили, что "Глорион" переговоров не инициировал и не проводил. Новое руководство "Рубикона" занчали такими методами бывший директор Тарас Иваньо пытается получить подконтрольного арбитражного управляющего, чтобы вернуть контроль над компанией.

Скрин из Телеграмм канала "Рубикон Груп"

"Отметим, что никаких переговоров с АО "Глорион" или хотя бы попыток организовать такие договоренности не было. Это и не удивительно, ведь директор и единоличный учредитель АО "Глорион" — хорошо известный Горпинюк Иван Игоревич, действующий исключительно под эгидой Тараса Иваньо. В то же время, господин Тарас пытается повторно убедить всех в своей "незаменимости" на должности директора ООО "БИК "РУБИКОН ГРУПП"", — говорится в сообщении.

Покупатели создали инициативную группу

Возвращаясь к покупателям-инвесторам. Узнав о "дерибане" фирмы вкладчики создали инициативную группу, чтобы держать руку на пульсе всех событий. Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала представитель инициативной группы от покупателей квартир ЖК Этно Дом и инвестор Ярина Мелень.

Владельцы квартир в ЖК Этно Дом. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

— У нас цель одна — чтобы достроили наши дома. Наша инициативная группа образовалась после того, когда мы в июне увидели заявление на сайте рубикона о рейдерском захвате, которое ставит под угрозу всю деятельность компании и соответственно строительство всего нашего жилья.

Несмотря на всю ситуацию, квартиры в свободной продаже в интернете на сайте "Рубикон Груп" до сих пор есть.

"Рубикон Груп" продали 360 квартир

— Мы общаемся со всеми сторонами конфликта: со старой дирекцией, с новой дирекцией, с владельцами земли. Мы контактируем с Давидовской ОТГ, на территории которой находится наше строение. Но, несмотря на все происходящее, согласно данным с сайта квартиры в свободной продаже в интернете на сайте "Рубикон-групп" до сих пор есть. Пользуясь данными, которые на том сайте есть, мы посчитали, что продано 360 квартир.

Согласно данным поисковика недвижимости ЛУН. По состоянию на данный момент продажи в ЖК Этно Дом приостановлены. Также, один дом построен, но не введен в эксплуатацию, два дома строятся, а еще три — приостановлено строительство.

Скрин с сайта продаж ЛУН

Новое руководство Рубикон Групп — Инна Гищук, представляющая интересы фирмы в суде в комментарии Новини.LIVE говорит, из-за нехватки денег не могут сейчас завершить строение.

"Нет денег — нет строительства"

— Иск мы получили от акционерного общества "Глориан" по взысканию задолженности по финансовой помощи. мы будем отстаивать интересы общества, что банкротство не выгодно ни одной стороне и в первую очередь ето не выгодно для людей. Ко мне пришли люди с тем, что кто-то полностью кто частично оплатил имущественные права, а своих квадратных метров не получили. На момент смены руководства "Рубикон Групп" люди квартир не получили. Учредители приняли решение о смене руководства. И 12 июня меня назначили общим собранием директором. Но есть еще финансовый и коммерческий директора.

Инна Гищук в суде. Фото: Новости.LIVE, Марта Байдака

"В настоящее время проводится аудит"

Сейчас у нас проводится аудит на фирме, поскольку велик объем цифр. Многие оплатили наличными и сейчас мы этих денег не видим на расчетных счетах. Аудит проводится достаточно долго, так как предыдущее руководство не передало всех документов. Как только мы будем иметь проектную сметную документацию, тогда возобновим строительство.

В то же время адвокат АО "Глориан" и Трасса Иваньо — Иван Хандусенко в комментарии Новини.LIVE, говорит, что "Рубикон Груп" задолжал "Глориану" более 128 миллионов гривен. Следовательно, банкротство "Рубикон Груп" и восстановление в должности предыдущего руководителя Тараса Иваньо позволит завершить строительство.

"Рубикон" задолжал "Глориану" 128 миллионов гривен

— Есть задолженность между "Рубикон Групп к АО "Глориан". АО "Глориан" предоставлял процентные займы в течение двух лет. Эти средства не вернулись, поэтому нет доверия к "Рубикону" и новому руководству. В результате мы вынуждены просить о возврате средств, а это более 128 млн. грн. Что касается Тараса Иваньо, то он работает над тем, чтобы достроить ЖК "Этно Дом".

Зачем банкротство? Для того чтобы в процессе банкротства выйти на процесс санации, во время которого зайдет арбитражный управляющий и соберутся все активы. Например, самый худший вариант — это ликвидация, то в процессе банкротства есть инвесторы, которые будут готовы купить и построить за свой счет. Что касается денег, то сейчас следствие устанавливает, где делись деньги и куда выводились.

Адвокат Дмитрий Швец Новини.LIVE сообщил, что в Едином государственном реестре судебных решений, производство по банкротству "Рубикон Груп" еще не открыто и как следствие говорить о начале процедуры банкротства рано.

— Конечно, банкротство застройщика для инвесторов строительства (будущих владельцев недвижимости) не является приятным событием и добавляет неопределенности относительно дальнейшей судьбы дома и в лучшем случае относительно сроков завершения строительства.

Адвокат добавляет, если "Рубикон Групп" все же войдет в процедуру банкротства, инвесторы должны следовать стандартному алгоритму действий кредиторов, а именно: в течение 30 дней с момента открытия дела представить свои требования к застройщику. Такое заявление подается в хозяйственный суд, где рассматривается дело — в этом случае таким судом является Хозяйственный суд Львовской области.

— Учитывая, что дом находится на стадии строительства, инвесторы имеют право требовать возврата денежных средств, которые были ими вовлечены в строительство. Но учитывая уровень инфляции, такая перспектива не позволит инвесторам полностью избежать убытков. Лучший вариант поведения инвесторов строительства — объединение с целью консолидации усилий по отстаиванию своих прав и поиск компромиссов с застройщиком с целью признания за собой права собственности на свои квартиры/помещения, которые по состоянию на сегодняшний день являются фактически объектами незавершенного строительства.

Недострой. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Как рассказала в комментарии Новини.LIVE правозащитница Ирина Юзик, согласно статистике, каждый четвертый дом в Украине не достроен.

— Я еще не слышала ни одной истории, где бы в Украине достроили ЖК или арестовали активы строители. Ведь за эти активы можно добывать жилье. Как мне известно, были такие случаи, когда у людей был построен дом на 80%, то 20% — люди достраивали сами. Когда строительство на стадии котлована, понятно, что здесь без судов, прокуратуры не обойтись.