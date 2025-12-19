Відео
Головна Львів Не виходьте на вулицю у ковзкому взутті — прогноз погоди у Львові

Не виходьте на вулицю у ковзкому взутті — прогноз погоди у Львові

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:59
Погода у Львові 20 грудня — детальний прогноз на вихідні
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Львівщина у суботу, 20 грудня, опиниться під впливом антициклону. Синоптики попереджають про вологу погоду, яка може призвести до погіршення видимості на дорозі та утворення ожеледиці.

Про це повідомляють синоптики Львівського РЦГМ.

Читайте також:

Погода у Львівській областіц 20 грудня

У ніч на 20 грудня істотних опадів не прогнозують, однак удень у регіоні можливий невеликий дощ. У нічні години та в першій половині дня місцями очікується туман, подекуди з проявами слабкої ожеледі, що може погіршувати видимість. Вітер буде змінного напрямку, слабкий, зі швидкістю 2-7 м/с.

Температурний фон залишатиметься помірним. У нічні години температура повітря по області коливатиметься від -1 °C до +4 °C, а вдень становитиме +3...+8 °C. Загалом денні температури поступово знижуватимуться, але залишатимуться в межах плюсових значень — від +2 °C до +7 °C.

null
Карта температур на Львівщині 20 грудня. Фото: скриншот

Погода у Львові 20 грудня

У Львові погода буде схожою. Вночі температура повітря становитиме 0...+2 °C, вдень повітря прогріватиметься до +5...+7 °C. Очікується мінлива хмарність, у денні години можливий невеликий дощ, а вранці утвориться густий туман.

Гідрологічна ситуація в області залишатиметься стабільною. Протягом доби на річках Львівщини прогнозують незначні коливання рівнів води з переважанням спаду. 

Водіям і пішоходам радять бути уважними через туман та можливу ожеледь, особливо в ранкові години.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідні 20 та 21 грудня.

Тим часом синоптики уже відповіли, якою буде погода на Різдво та чи чекати сильних морозів й снігу.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
