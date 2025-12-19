Погода во Львове 20 декабря — подробный прогноз на выходные

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Львовщина в субботу, 20 декабря, окажется под влиянием антициклона. Синоптики предупреждают о влажной погоде, которая может привести к ухудшению видимости на дороге и образованию гололеда.

Об этом сообщают синоптики Львовского РЦГМ.

Погода во Львовской области 20 декабря

В ночь на 20 декабря существенных осадков не прогнозируют, однако днем в регионе возможен небольшой дождь. В ночные часы и в первой половине дня местами ожидается туман, местами с проявлениями слабого гололеда, что может ухудшать видимость. Ветер будет переменного направления, слабый, со скоростью 2-7 м/с.

Температурный фон будет оставаться умеренным. В ночные часы температура воздуха по области будет колебаться от -1 °C до +4 °C, а днем составит +3...+8 °C. В целом дневные температуры постепенно будут снижаться, но оставаться в пределах плюсовых значений — от +2 °C до +7 °C.

Карта температур на Львовщине 20 декабря. Фото: скриншот

Погода во Львове 20 декабря

Во Львове погода будет похожей. Ночью температура воздуха составит 0...+2 °C, днем воздух будет прогреваться до +5...+7 °C. Ожидается переменная облачность, в дневные часы возможен небольшой дождь, а утром образуется густой туман.

Гидрологическая ситуация в области будет оставаться стабильной. В течение суток на реках Львовщины прогнозируют незначительные колебания уровней воды с преобладанием спада.

Водителям и пешеходам советуют быть внимательными из-за тумана и возможного гололеда, особенно в утренние часы.

