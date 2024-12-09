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Не забудьте парасольку — прогноз погоди у Львові на завтра

9 грудня 2024 17:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 10 грудня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 10 грудня, буде хмарною. Очікуються значні опади у вигляді дощу та снігу.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Синоптики прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Також очікується налипання мокрого снігу, а на дорогах — ожеледиця. Вітер буде північно-східний, 9-14 м/с.

Прогноз погоди в Україні 10 грудня
Погода в Україні 10 грудня. Фото: Meteoprog

Температура повітря по області -3...+2 °С, у Львові -1...+1 °С.

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Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +4 °С. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг.

А у Києві 10 грудня також будуть опади. На дорогах  очікується ожеледиця.

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