Прогноз погоди у Львові на завтра 10 грудня

Не забудьте парасольку — прогноз погоди у Львові на завтра
Погода у Львові та області завтра, 10 грудня, буде хмарною. Очікуються значні опади у вигляді дощу та снігу.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Львові 10 грудня
Синоптики прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Також очікується налипання мокрого снігу, а на дорогах — ожеледиця. Вітер буде північно-східний, 9-14 м/с.
Температура повітря по області -3...+2 °С, у Львові -1...+1 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +4 °С. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг.
А у Києві 10 грудня також будуть опади. На дорогах очікується ожеледиця.
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