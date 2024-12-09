Прогноз погоды во Львове на завтра 10 декабря

Не забудьте зонтик — прогноз погоды во Львове на завтра
Погода во Львове и области завтра, 10 декабря, будет облачной. Ожидаются значительные осадки в виде дождя и снега.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львове 10 декабря
Синоптики прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег и снег. Также ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха по области -3...+2 °С, во Львове -1...+1 °С.
Напомним, в Харькове завтра температура воздуха повысится до +4 °С. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
А в Киеве 10 декабря также будут осадки. На дорогах ожидается гололедица.
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