Прогноз погоды во Львове на завтра 10 декабря

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 10 декабря, будет облачной. Ожидаются значительные осадки в виде дождя и снега.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове 10 декабря

Синоптики прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег и снег. Также ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах — гололедица. Ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с.

Погода в Украине 10 декабря. Фото: Meteoprog

Температура воздуха по области -3...+2 °С, во Львове -1...+1 °С.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове завтра температура воздуха повысится до +4 °С. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

А в Киеве 10 декабря также будут осадки. На дорогах ожидается гололедица.