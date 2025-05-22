Погода у Львові 23 травня - чи очікувати опади

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 травня, Львівщину накриє похмура та дощова погода. Протягом дня синоптики прогнозують періодичні опади, місцями можливі грози, а вдень — навіть град.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Львові 23 травня

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, його швидкість сягатиме 7–12 м/с, а вдень у деяких районах пориви можуть посилюватися до 15–20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +6...+11 °C, удень буде прохолодно — лише +10...+15 °C.

У Львові очікується подібна ситуація: вночі стовпчики термометрів покажуть +7...+9 °C, а вдень — +11...+13 °C.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 травня, в Харкові та області очікується перемінна хмарність. Попри наявність хмар, день пройде без дощів — прогноз обіцяє багато сонця та суху погоду.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди для України на п’ятницю, 23 травня.