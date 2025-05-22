Погода во Львове 23 мая - ожидать ли осадков

Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 мая, Львовскую область накроет пасмурная и дождливая погода. В течение дня синоптики прогнозируют периодические осадки, местами возможны грозы, а днем — даже град.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове 23 мая

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с, а днем в некоторых районах порывы могут усиливаться до 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +6...+11 °C, днем будет прохладно — всего +10...+15 °C.

Во Львове ожидается подобная ситуация: ночью столбики термометров покажут +7...+9 °C, а днем — +11...+13 °C.

Напомним, что в пятницу, 23 мая, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Несмотря на наличие облаков, день пройдет без дождей — прогноз обещает много солнца и сухую погоду.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды для Украины на пятницу, 23 мая.