Прогноз погоди у Львові на завтра 23 лютого

Туман взимку. Фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 23 лютого, очікується з сильними морозами вночі. Крім того, людей попереджають про ожеледицю та туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 23 лютого

Синоптики зазначають, що погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Протягом доби очікується мінлива хмарність, однак опадів не буде. Вночі та зранку слабкий туман, а на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Погода в Україні 23 лютого. Фото: Meteopost

Вітер прогнозується південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -6...-11 °С, вдень +1...+6 °С;

у Львові вночі -8...-10 °С, вдень +3...+5 °С.

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Київщині завтра температура повітря місцями знизиться до -21 °С. На дорогах можлива ожеледиця.

Також протягом вихідних, 22 і 23 лютого, погода в Україні залишатиметься стабільною, без значних змін.