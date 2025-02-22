Прогноз погоды во Львове на завтра 23 февраля

Опасность для водителей — чего ожидать от погоды во Львове завтра
Погода во Львове и области завтра, 23 февраля, ожидается с сильными морозами ночью. Кроме того, людей предупреждают о гололеде и тумане.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 23 февраля
Синоптики отмечают, что погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.
В течение суток ожидается переменная облачность, однако осадков не будет. Ночью и утром слабый туман, а на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер прогнозируется юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -6...-11 °С, днем +1...+6 °С;
- во Львове ночью -8...-10 °С, днем +3...+5 °С.
Напомним, на Киевщине завтра температура воздуха местами снизится до -21 °С. На дорогах возможна гололедица.
Также в течение выходных, 22 и 23 февраля, погода в Украине будет оставаться стабильной, без значительных изменений.
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