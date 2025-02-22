Прогноз погоды во Львове на завтра 23 февраля

Туман зимой. Фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 23 февраля, ожидается с сильными морозами ночью. Кроме того, людей предупреждают о гололеде и тумане.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове и области 23 февраля

Синоптики отмечают, что погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

В течение суток ожидается переменная облачность, однако осадков не будет. Ночью и утром слабый туман, а на отдельных участках дорог гололедица.

Погода в Украине 23 февраля. Фото: Meteopost

Ветер прогнозируется юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -6...-11 °С, днем +1...+6 °С;

во Львове ночью -8...-10 °С, днем +3...+5 °С.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, на Киевщине завтра температура воздуха местами снизится до -21 °С. На дорогах возможна гололедица.

Также в течение выходных, 22 и 23 февраля, погода в Украине будет оставаться стабильной, без значительных изменений.