Прогноз погоди на Львівщині завтра, 2 грудня

Ожеледиця на дорозі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та області у понеділок, 2 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -3...+8 °С.

Про це повідомив Львівський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Львівщині 2 грудня

Завтра на Львівщині буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями очікується туман, на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...+2 °С;

вдень +3...+8 °С.

У Львові вночі температура повітря становитиме -2...0 °С, а вдень — +5...+7 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Львівщині 2 грудня

На території області та у Львові вранці 2 грудня місцями прогнозують туман, видимістю 200-500 метрів. На окремих ділянках доріг попереджають про ожеледицю.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища на Львівщині. Фото: РЦГМ

Нагадаємо, киян закликали бути обережними сьогодні через погодні умови.

А за словами Укргідрометцентру, попри офіційний початок зими день буде не таким вже й холодним.