Прогноз погоди на Львівщині завтра, 2 грудня

Небезпека для водіїв — яка погода буде завтра на Львівщині
У Львові та області у понеділок, 2 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -3...+8 °С.
Про це повідомив Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 2 грудня
Завтра на Львівщині буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями очікується туман, на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -3...+2 °С;
- вдень +3...+8 °С.
У Львові вночі температура повітря становитиме -2...0 °С, а вдень — +5...+7 °С.
Метеорологічні явища на Львівщині 2 грудня
На території області та у Львові вранці 2 грудня місцями прогнозують туман, видимістю 200-500 метрів. На окремих ділянках доріг попереджають про ожеледицю.
Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, киян закликали бути обережними сьогодні через погодні умови.
А за словами Укргідрометцентру, попри офіційний початок зими день буде не таким вже й холодним.
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