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Небезпека для водіїв — яка погода буде завтра на Львівщині

1 грудня 2024 13:48
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині завтра, 2 грудня
Ожеледиця на дорозі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Львові та області у понеділок, 2 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах -3...+8 °С.

Про це повідомив Львівський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Львівщині 2 грудня

Завтра на Львівщині буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями очікується туман, на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі -3...+2 °С;                
  • вдень +3...+8 °С.

У Львові вночі температура повітря становитиме -2...0 °С, а вдень — +5...+7 °С.

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Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Львівщині 2 грудня

На території області та у Львові вранці 2 грудня місцями прогнозують туман, видимістю 200-500 метрів. На окремих ділянках доріг попереджають про ожеледицю.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Метеорологічні явища на Львівщині. Фото: РЦГМ

Нагадаємо, киян закликали бути обережними сьогодні через погодні умови.

А за словами Укргідрометцентру, попри офіційний початок зими день буде не таким вже й холодним. 

погода Львів Львівська область зима синоптик прогноз погоди

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