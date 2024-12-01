Прогноз погоды на Львовщине завтра, 2 декабря

Гололедица на дороге. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в понедельник, 2 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+8 °С.

Об этом сообщил Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 2 декабря

Завтра во Львовской области будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...+2 °С;

днем +3...+8 °С.

Во Львове ночью температура воздуха будет -2...0 °С, а днем — +5...+7 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине 2 декабря

На территории области и во Львове утром 2 декабря местами прогнозируется туман, видимостью 200-500 метров. На отдельных участках дорог предупреждают об гололедице.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления на Львовщине. Фото: РЦГМ

Напомним, киевлян призвали быть осторожными сегодня из-за погодных условий.

А по словам Укргидрометцентра, несмотря на официальное начало зимы день будет не таким уж холодным.