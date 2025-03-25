Прогноз погоди у Львові на завтра 26 березня

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 26 березня, очікується без істотних опадів. Однак синоптики попереджають про туман на ожеледицю.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 26 березня

Вночі та зранку місцями буде туман. На окремих ділянках дороги можливе утворення ожеледиці.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня. Фото: Meteopost

Вітер очікується змінних напрямків, слабкий.

Температура повітря:

по області вночі -1...+4 °C, вдень +12...+17 °C;

у Львові вночі 0...-2 °C, вдень +14...+16 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, якою буде погода у квітні. Протягом місяця здебільшого небо очікується похмурим.