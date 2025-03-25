Прогноз погоди у Львові на завтра 26 березня

Небезпека для водіїв — прогноз погоди у Львові на завтра
Погода у Львові та області завтра, 26 березня, очікується без істотних опадів. Однак синоптики попереджають про туман на ожеледицю.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 26 березня
Вночі та зранку місцями буде туман. На окремих ділянках дороги можливе утворення ожеледиці.
Вітер очікується змінних напрямків, слабкий.
Температура повітря:
- по області вночі -1...+4 °C, вдень +12...+17 °C;
- у Львові вночі 0...-2 °C, вдень +14...+16 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.
Також в Укргідрометцентрі повідомили, якою буде погода у квітні. Протягом місяця здебільшого небо очікується похмурим.
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