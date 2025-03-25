Прогноз погоды во Львове на завтра 26 марта

Опасность для водителей — прогноз погоды во Львове на завтра
Погода во Львове и области завтра, 26 марта, ожидается без существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о тумане и гололеде.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 26 марта
Ночью и утром местами будет туман. На отдельных участках дороги возможно образование гололеда.
Ветер ожидается переменных направлений, слабый.
Температура воздуха:
- по области ночью -1...+4 °C, днем +12...+17 °C;
- во Львове ночью 0...-2 °C, днем +14...+16 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.
Также в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в апреле. В течение месяца в основном небо ожидается пасмурным.
Читайте Новини.LIVE!