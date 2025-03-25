Прогноз погоды во Львове на завтра 26 марта

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 26 марта, ожидается без существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о тумане и гололеде.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 26 марта

Ночью и утром местами будет туман. На отдельных участках дороги возможно образование гололеда.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта. Фото: Meteopost

Ветер ожидается переменных направлений, слабый.

Температура воздуха:

по области ночью -1...+4 °C, днем +12...+17 °C;

во Львове ночью 0...-2 °C, днем +14...+16 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.

Также в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в апреле. В течение месяца в основном небо ожидается пасмурным.