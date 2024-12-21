Прогноз погоди у Львові на завтра 22 грудня

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 22 грудня, буде хмарною, але з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Завтра істотних опадів не передбачається. Вночі та зранку буде слабкий туман, а на окремих ділянках доріг — ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -2...-7 °С, вдень 0...+5 °С;

у Львові вночі -4...-6 °С, вдень +2...+4 °С.

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві завтра опадів не очікується. Однак температура повітря знизиться до -3 °C.

Також 22 грудня у деяких областях України будуть опади — дощі та мокрий сніг. Вітер передбачається зі швидкістю до 10 м/с.