Прогноз погоды во Львове на завтра 22 декабря

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 22 декабря, будет облачной, но с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Завтра существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет слабый туман, а на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -2...-7 °С, днем 0...+5 °С;

во Львове ночью -4...-6 °С, днем +2...+4 °С.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве завтра осадков не ожидается. Температура воздуха снизится до -3 °C.

Также 22 декабря в некоторых областях Украины будут осадки — дожди и мокрый снег. Ветер предполагается со скоростью до 10 м/с.